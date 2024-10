Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025 di NielsenIQ rivela i catalizzatori del cambiamento nei verticali chiave di vari settori

Aumento dell’imprenditorialità, con il 64% dei rispondenti alla ricerca attiva di ulteriori flussi di reddito

Le decisioni di acquisto sono sempre più influenzate dall’AI, con il 40% dei consumatori disposti a utilizzare l’AI per migliorare le decisioni di acquisto quotidiane

Macro catalizzatori per il 2025: preparazione all’utilizzo dell’AI, effetto domino GLP-1, evoluzione omnicanale e costo delle materie prime

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NielsenIQ (NIQ), la maggiore azienda mondiale di intelligence globale sui consumatori, ha pubblicato la sua attesissima relazione Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025 (Prospettive semestrali per i consumatori: guida per il 2025), dove ha identificato i macro catalizzatori in vari settori. Lo studio previsionale ha rilevato che i consumatori restano determinati e resilienti, nonostante l’incertezza, e offre una tabella di marcia strategica per i commercianti al dettaglio che puntano a conquistare i consumatori nei prossimi 12-18 mesi e oltre.





Il rapporto prevede un aumento di spesa, da parte dei consumatori globali, di 3,2 trilioni di dollari USA nel 2025, che rappresenta un incremento di quasi il 6% rispetto al 2024, secondo del World Data Lab.

Con l’economia globale che si trova a dover affrontare sfide continue e inedite, comprendere il comportamento dei consumatori è diventato essenziale per le aziende che puntano a prosperare in un panorama in continua evoluzione. Lo studio semestrale a cura di NIQ offre un’analisi completa dell’impatto degli eventi e dei trend economici sulla fiducia dei consumatori e sui cambiamenti nel loro atteggiamento, oltre a importanti approfondimenti sui fattori che influenzano le decisioni di acquisto. Il documento analizza anche le differenze regionali, fornendo un’analisi approfondita delle dinamiche uniche di Asia-Pacifico, Europa, Nordamerica, Medio Oriente e America Latino.

Con l’incombente incertezza sulle crisi geopolitiche, sulla stabilità economica e sulla salute ambientale, i consumatori stanno diventando resilienti e spendono nei settori più importanti; questo dimostra un deciso passaggio dal consumo cauto a quello intenzionale, con l’attenzione rivolta a un senso di prosperità e benessere.

“C’è una domanda crescente di informazioni basate sull’AI supportate da grandi quantità di dati granulari che solo NIQ è in grado di fornire”, ha affermato Tracey Massey, direttore operativo di NIQ . “Avere la misura della situazione attuale e del comportamento previsto dei consumatori con una valutazione a livello globale ora è assolutamente fondamentale per creare e conservare qualsiasi vantaggio competitivo”.

Catalizzatori globali per il cambiamento nel 2025:

Preparazione all’utilizzo dell’AI: il 40% dei consumatori accetterebbe una raccomandazione su un prodotto dal proprio assistente AI, e il 40% sfrutterebbe l’AI per automatizzare e velocizzare le proprie decisioni di acquisto quotidiano, e questo rende essenziale, da parte delle aziende, valutare quali progressi nell’AI attireranno i consumatori e offriranno opzioni a supporto dei consumatori più anziani.

il 40% dei consumatori accetterebbe una raccomandazione su un prodotto dal proprio assistente AI, e il 40% sfrutterebbe l’AI per automatizzare e velocizzare le proprie decisioni di acquisto quotidiano, e questo rende essenziale, da parte delle aziende, valutare quali progressi nell’AI attireranno i consumatori e offriranno opzioni a supporto dei consumatori più anziani. Ascesa e impatto dei farmaci GLP-1: il 31% dei consumatori globali probabilmente utilizzerà un farmaco o un medicinale a supporto della perdita di peso, ma i farmaci GLP-1 avranno un impatto di vasta portata promuovendo nuove fonti di spesa, influenzando gli stili di vita dei consumatori e plasmando le norme del comportamento interpersonale.

il 31% dei consumatori globali probabilmente utilizzerà un farmaco o un medicinale a supporto della perdita di peso, ma i farmaci GLP-1 avranno un impatto di vasta portata promuovendo nuove fonti di spesa, influenzando gli stili di vita dei consumatori e plasmando le norme del comportamento interpersonale. Evoluzione omnicanale: la rivoluzione del commercio sui social ha portato all’evoluzione dell’omnicanale, con un aumento dell’11,6% nelle performance delle vendite globali online e l’ascesa della gamification; il 36% dei consumatori afferma che spenderebbe di più per un acquisto a seguito di un’esperienza in- app .

la rivoluzione del commercio sui social ha portato all’evoluzione dell’omnicanale, con un aumento dell’11,6% nelle performance delle vendite globali online e l’ascesa della gamification; il 36% dei consumatori afferma che spenderebbe di più per un acquisto a seguito di un’esperienza in- . Materie prime a costo elevato: il 60% degli intervistati ha dichiarato che acquisterà meno snack e prodotti dolciari se i prezzi continueranno ad aumentare o rimarranno elevati per il prossimo trimestre, la risposta più elevata in termini di “abbandono” tra tutte le categorie esaminate. Cacao (+128%), caffè (+43%) e latte (+44%) sono “materie prime a costo elevato”, secondo le rilevazioni di Trading Economics, con l’aumento dei prezzi che incide sulle vendite a volume di categorie/prodotti correlati.

Principali trend relativamente alla spesa prevista per il 2025:

La preoccupazione principale dei consumatori resta l’aumento dei prezzi degli alimentari (33%), seguito dall’aumento dei costi dei servizi di pubblica utilità (20%) e dal rischio di una crisi economica (19%). Il cambiamento climatico è al quarto posto (14%), a causa dei numerosi eventi meteorologici estremi in tutto il mondo. La maggioranza (67%) dei consumatori intervistati in tutto il mondo afferma che probabilmente cambierà o proverà un nuovo marchio per i prezzi più bassi.

La tendenza sarà continuare a tagliare sulle spese non essenziali, come la ristorazione fuori casa (OOH) (38%), l’intrattenimento fuori casa (37%) e la consegna di cibo/il cibo da asporto (36%). Ci si attende una riduzione della spesa per le attività OOH, mentre probabilmente le scelte intenzionali relative all’intrattenimento in casa (48%) e la spesa per socializzazione/riunioni (46%) resteranno inalterate nel 2025. Nel frattempo continua a crescere l’interesse per i prodotti a marchio privato, con il 50% dei consumatori che acquista più prodotti a marchio privato rispetto al passato. Il 40% dei consumatori globali inoltre afferma che passerebbe a un prodotto a marchio privato che li soddisfa, anche in caso di prezzo più elevato.

I consumatori nordamericani sono particolarmente preoccupati per il crescente costo degli alloggi, mentre il conflitto mondiale è la preoccupazione maggiore in Africa, Medio Oriente ed Europa. Il ritmo dell’inflazione mensile sui beni di consumo confezionati (CPG) continua a rallentare in tutti i paesi, fino a una crescita inferiore al 2% su base annua. A livello regionale, anche l’inflazione sui prodotti CPG è in calo, ma resta superiore alla media in America Latina e in Africa. I prezzi globali mensili sono saliti più rapidamente in America Latina, dove hanno fatto registrare una crescita fino al 9% su base annua.

Opportunità di upselling: i consumatori intenzionali sono disposti a pagare di più per opzioni interessanti. Nel settore dei beni tecnologici e durevoli, le vendite unitarie di smartphone/cellulari ‘premium price’ sono aumentate del 17% nel 2023 rispetto al 2019, rispetto alle opzioni economiche, che nello stesso periodo sono calate del 32%.

“Nel corso degli ultimi sei mesi si è verificato un netto passaggio dalle abitudini di un consumo prudente a quello intenzionale. I consumatori sono pronti a spendere di più, ma restano consapevoli che potrebbero verificarsi potenziali cambiamenti”, ha dichiarato Lauren Fernandes, vicepresidente dell’ambito Global Thought Leadership presso NIQ . “I consumatori cercano valore a ogni acquisto e in più modi. Ripartiscono la propria spesa in modo molto mirato, e si aspettano di sfruttare qualsiasi eccesso in modi strategici, nel 2025 e anche successivamente”.

Il documento Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025 di NIQ offre informazioni essenziali per le aziende che vogliono orientarsi tra le tendenze e programmare in modo strategico una crescita sostenibile. Il rapporto evidenzia un passaggio significativo, da un consumo cauto a quello intenzionale, nel comportamento dei consumatori.

Per ulteriori informazioni scaricare subito la relazione e registrarsi per il nostro webinar globale, in programma il 24 settembre 2024 alle ore 10:00 EST. Fare clic su questo link per registrarsi all’evento.

Informazioni su NIQ:

NIQ è il leader mondiale dell’intelligence sui consumatori globali; offre la comprensione più completa del comportamento di acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. La combinazione tra NIQ e GfK nel 2023 ha riunito i due leader del settore con una portata globale senza confronto. Oggi NIQ è attiva in oltre 95 paesi, che rappresentano il 97% del PIL mondiale. Con una lettura olistica del commercio al dettaglio e le informazioni più complete sui consumatori, fornite grazie ad analisi avanzate tramite piattaforme stato dell’arte, NIQ offre la Full View™. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.niq.com

About Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025:

Il documento Mid-Year Consumer Outlook 2024 di NIQ fornisce una valutazione analitica dello stato dei consumatori, basata su un’impronta globale di soluzioni per la consumer intelligence e sul feedback di oltre 17.000 consumatori online in 23 paesi. L’obiettivo: comprenderne meglio il pensiero corrente sulla congiuntura economica, cosa acquistano e perché. Il sondaggio è stato condotto tra i mesi di giugno e luglio del 2024.

