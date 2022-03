Microvast lancia nuove celle per batterie agli ioni di litio e pacchi batteria di nuova generazione

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), fornitore di spicco di tecnologie per batterie di prossima generazione per veicoli commerciali operante su scala globale, ha annunciato oggi l’aggiunta al suo portafoglio di prodotti di due nuove celle per batterie agli ioni di litio e pacchi batteria perfezionati Gen 4.





Le nuove celle per batterie agli ioni di litio NMC da 48 e 53,5 Ah sono state appositamente progettate in risposta ai diversi requisiti tecnici di alimentazione dei veicoli commerciali e specialistici per i quali l’ottimizzazione del design della batteria è reso difficile dai compromessi intrinseci tra potenza ed energia in ingresso. Entrambe le nuove celle a sacchetto (pouch) sono disponibili nelle stesse dimensioni e possono essere integrate nei nuovi pacchi batteria Gen 4 di Microvast. Tale flessibilità consente ai clienti di scegliere tra celle standardizzate progettate per requisiti di alta potenza o alta energia senza dover modificare il design del gruppo propulsore offrendo in tal modo ai clienti una soluzione completa per un’ampia gamma di applicazioni.

“Le nuove celle consentono ai nostri clienti di ottimizzare facilmente la progettazione dei veicoli in termini di densità energetica e cicli di ricarica con prestazioni generali superiori e a un costo totale di proprietà ridotto senza intaccare le capacità di ricarica rapida. Prevediamo che queste celle per batterie di prossima generazione contribuiranno in misura ragguardevole all’aumento del fatturato della nostra azienda” ha affermato Yang Wu, presidente e amministratore delegato di Microvast.

I campioni delle celle da 48 e 53,5 Ah e dei pacchi batteria Gen 4 possono già essere ordinati. Microvast prevede di avviare la produzione ad alto volume nel 2023. Le specifiche di base sono:

Prodotto: MpCO da 48 Ah HpCO a 53,5 Ah Densità energetica: 205 Wh/kg 235 Wh/kg Cella a sacchetto: NMC da 48 Ah NMC da 53,5 Ah Cicli di ricarica: ≥7.000 cicli a 25°C ≥5.000 cicli a 25°C Tempo di ricarica: 16 minuti a una profondità di scarica dell’80% a temperatura ambiente 48 minuti a una profondità di scarica dell’80% a temperatura ambiente Intervallo di temperatura di funzionamento: da -20°C a 55°C da -20°C a 55°C

La cella MpCO da 48 Ah esibisce una densità energetica superiore del 10% (205 Wh/kg) rispetto al modello precedente, nonché una capacità di ricarica rapida di tipo 3C e una durata superiore a 7.000 cicli di ricarica. La cella HpCO da 53,5 Ah esibisce un’eccezionale densità energetica, pari a 235 Wh/kg, e una durata che può superare i 5.000 cicli, pur offrendo la ricarica rapida di tipo 1C.

I nuovi pacchi batteria Gen 4 esibiscono dimensioni simili a quelle dei modelli precedenti Gen 3 fornendo però fino al 20% in più di energia e potenza. I nuovi pacchi batteria offrono inoltre caratteristiche di sicurezza potenziate a livello di modulo e pacco, con conseguente miglioramento della gestione termica. I pacchi batteria Gen 4 saranno dotati della certificazione di conformità agli standard per batterie interregionali.

Microvast Holdings, Inc. è un innovatore tecnologico impegnato nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per batterie agli ioni di litio. Microvast è rinomata per le sue sofisticate tecnologie per celle e per le sue capacità d’integrazione verticale che spaziano dai fondamenti di chimica alla base del funzionamento delle batterie (catodo, anodo, elettrolita e separatore) a moduli e pacchi batteria. Integrando il processo partendo dalle materie prime fino all’assemblaggio dei sistemi, Microvast ha sviluppato una linea di prodotti che trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni in diversi settori, tra cui veicoli elettrici, stoccaggio di energia e componenti per batterie. Microvast, la cui sede centrale si trova nei pressi di Houston nel Texas, è stata fondata nel 2006. Per ulteriori informazioni visitate www.microvast.com o seguiteci su LinkedIn o Twitter (@microvast).

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni di previsione” secondo il significato attribuito a tale espressione dalla legge statunitense Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni includono, ma non in senso restrittivo, dichiarazioni sui risultati finanziari e operativi futuri, i nostri piani, obiettivi, aspettative e intenzioni riguardo a operazioni, prodotti e servizi futuri; e altre dichiarazioni identificate dall’uso di termini come “risulterà probabilmente”, “si prevede che”, “continuerà”, “si stima”, “stimato”, “ritenere”, “intendere”, “pianificare”, “previsione”, “orientamento”, “prospettiva” o termini di significato analogo. Siffatte dichiarazioni di previsioni comprendono, ma non in senso restrittivo, le dichiarazioni sulla presenza settoriale e sulla quota di mercato di Microvast, opportunità future per Microvast e i risultati futuri stimati di Microvast. Le dichiarazioni di previsione si basano sulle attuali convinzioni e aspettative della direzione e sono intrinsecamente soggette a significative incertezze e contingenze commerciali, economiche e competitive, molte delle quali di difficile previsione e generalmente al di fuori del nostro controllo. I risultati effettivi e la tempistica degli eventi possono discostarsi sostanzialmente da quelli previsti in queste dichiarazioni di previsione.

I risultati effettivi e la tempistica degli eventi possono discostarsi sostanzialmente da quelli previsti o da altre aspettative espresse nelle dichiarazioni di previsione a causa di numerosi fattori, tra cui: (1) un ritardo o la mancata realizzazione dei benefici attesi dall’aggregazione aziendale; (2) cambiamenti nel mercato altamente competitivo in cui Microvast opera, anche per quanto riguarda le sue capacità di assunzione, il clima concorrenziale, l’evoluzione tecnologica o le modifiche in ambito legislativo; (3) cambiamenti nei mercati a cui Microvast si rivolge; (4) il rischio che Microvast non riesca a eseguire le proprie strategie di crescita o raggiungere la redditività; (5) il rischio che Microvast non sia in grado di garantire o proteggere la sua proprietà intellettuale; (6) il rischio che clienti o fornitori terzi di Microvast non siano in grado di adempiere ai loro obblighi in modo completo o tempestivo; (7) il rischio che clienti di Microvast rettifichino, annullino o sospendano i loro ordini di prodotti di Microvast; (8) il rischio che Microvast debba raccogliere capitale aggiuntivo per eseguire il proprio piano aziendale, che potrebbe non essere disponibile o disponibile a condizioni inaccettabili; (9) il rischio di responsabilità per prodotti o di cause o procedimenti legali aventi ad oggetto prodotti o servizi di Microvast; (10) il rischio che Microvast non riesca a sviluppare e a mantenere controlli interni efficaci; (11) l’esito di qualsiasi procedimento legale che potrebbe essere intentato contro Microvast o uno qualsiasi dei suoi amministratori o funzionari; (12) i rischi associati alle operazioni nella Repubblica Popolare Cinese, (13) i rischi in ambito operativo associati al conflitto in corso in Ucraina e (14) l’impatto dell’attuale pandemia di COVID-19. Le relazioni annuali e trimestrali e gli altri documenti depositati da Microvast presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission identificano, descrivono e discutono questi e altri fattori nella sezione intitolata “Fattori di rischio”.

I risultati, le prestazioni e i traguardi effettivi possono discostarsi in misura sostanziale, se non addirittura contraddire le aspettative e quanto riportato nelle dichiarazioni di previsione, nonché i presupposti stessi alla base delle dichiarazioni di previsione. Non si può rilasciare alcuna garanzia in merito alla concretizzazione delle prestazioni future in base ai dati qui riportati. Si avvisano pertanto i lettori di non fare affidamento indebito sulle dichiarazioni di previsione quali indicatori delle prestazioni future poiché le informazioni relative ai risultati finanziari e le altre informazioni qui contenute si basano su stime e presupposti che sono intrinsecamente soggetti a considerevoli rischi e incertezze e ad altri fattori, molti dei quali esulano dal nostro controllo. Tutte le informazioni qui esposte valgono solo alla data del presente comunicato per quanto concerne le informazioni su Microvast o alla data di rilascio di tali informazioni per quanto concerne le informazioni provenienti da persone estranee a Microvast e decliniamo qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare le dichiarazioni di previsione a seguito di sviluppi che hanno luogo successivamente alla data del presente comunicato stampa. Sebbene le previsioni e le stime relative al settore e ai mercati finali di Microvast si basino su fonti ritenute affidabili, non si può garantire in alcun modo l’accuratezza, in tutto o in parte, di tali previsioni e stime.

