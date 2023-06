MicroStrategy Amplia la Collaborazione con Microsoft per guidare lo sviluppo degli Analytics basati su AI

TYSONS CORNER, Va.–(BUSINESS WIRE)–MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) (“MicroStrategy” o la “Società”), la più grande azienda indipendente di analytics e business intelligence quotata in borsa, ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Microsoft che amplierà la disponibilità dei prodotti MicroStrategy basati su Microsoft Azure. La partnership integrerà le capacità di analisi avanzate di MicroStrategy con Azure OpenAI Service per aiutare le aziende a sfruttare tutto il potenziale dei loro dati.

Attraverso questa partnership, MicroStrategy continua a investire e a migliorare sulle funzionalità di intelligenza artificiale (AI) disponibili all’interno della sua piattaforma di analytics, MicroStrategy ONE™. I primi casi d’uso dovrebbero spaziare dall’utilizzo del linguaggio naturale per la generazione di nuove visualizzazioni e dashboard, al miglioramento della produttività relativi a scrittura di codice, flusso di lavoro, creazione dello schema e dei contenuti. La partnership tra MicroStrategy e Microsoft consentirà agli utenti aziendali di prendere decisioni più rapide e informate e di accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni di analisi.

“ Siamo nella posizione ottimale per aumentare la produttività delle grandi aziende e di tutti gli addetti alla business intelligence sfruttando le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Cezary Raczko, Executive Vice President, Engineering, MicroStrategy. “ Siamo lieti di collaborare con Microsoft per integrare il servizio Azure OpenAI, migliorando la nostra soluzione e portando sul mercato queste funzionalità ad alto impatto.”

La partnership include anche l’integrazione dei prodotti MicroStrategy con Microsoft 365, comprese potenti integrazioni con Microsoft Teams e PowerPoint, per offrire alle aziende funzionalità di analytics avanzate nel cloud.

“ Siamo lieti di estendere la nostra partnership con MicroStrategy per consentire ai nostri clienti comuni di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità di analytics di MicroStrategy nel cloud attraverso la flessibilità e affidabilità di livello mondiale di Microsoft Azure”, ha affermato Gustavo Blum, GM, Cloud Solutions, ISV Business Development, Sales & Strategy, Microsoft. “ Il nostro accordo di collaborazione ci consentirà di velocizzare la disponibilità delle innovazioni di prodotto di MicroStrategy su Azure, comprese le integrazioni con Azure OpenAI Service e Microsoft 365.”

Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti nel mondo degli analytics basati sull’AI, mettendo a disposizione delle aziende una soluzione completa per la gestione e l’analisi dei propri dati nel cloud. MicroStrategy e Microsoft si impegnano a guidare l’innovazione e offrire valore ai loro clienti attraverso questa collaborazione.

MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) è la più grande società indipendente di analytics e business intelligence quotata in borsa. La piattaforma di analytics MicroStrategy continua a essere valutata come la migliore nell’ambito degli enterprise analytics ed è utilizzata da molte delle maggiori aziende al mondo tra quelle della Fortune Global 500. Perseguiamo due strategie aziendali: (1) far crescere la nostra attività di software di enterprise analytics per promuovere la nostra visione di Intelligence Everywhere e (2) acquisire e detenere bitcoin, che consideriamo essere una riserva di valore affidabile supportata da un’architettura solida, pubblica e open-source svincolata dalla politica monetaria sovrana.

MicroStrategy e MicroStrategy ONE sono marchi o marchi registrati di MicroStrategy Incorporated negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi. Altri nomi di prodotti e società menzionati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Contacts

MicroStrategy Incorporated



Shirish Jajodia



Investor Relations



ir@microstrategy.com

(703) 848-8600