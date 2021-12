Microsoft e Pantone: è Very Peri il colore dell’anno 2022

Microsoft e Pantone annunciano il colore dell’anno per il 2022: è Very Peri.

Pantone 17–3938 Very Peri (questo il nome completo) è una dinamica tonalità blu pervinca con un sottotono viola-rosso che fonde la fedeltà e la costanza del blu con l’energia e l’eccitazione del rosso.

È la prima volta che Pantone ha creato un colore completamente nuovo per questo e a partire da oggi apparirà in Teams , Windows , Edge , PowerPoint e altro ancora.

Microsoft e Pantone, l’importanza del colore nella UX

Dal punto di vista della UX, il colore è così potente perché è un linguaggio universale. Può influenzare istantaneamente e visceralmente la percezione, telegrafare le informazioni o spiegare le caratteristiche di un prodotto o servizio.

Come espressione di uno stato d’animo e di un atteggiamento, creare un nuovo colore richiede la consapevolezza dello spirito del tempo globale. Le influenze cromatiche provengono da una miriade di fonti: film in produzione, collezioni d’arte itineranti e nuovi artisti, musica e nuovi artisti musicali, moda e bellezza. Vengono inoltre studiate nuove tecnologie, materiali, texture ed effetti che incidono sul colore, così come nuovi stili di vita e stili di gioco, eventi culturali e contesti socio-economici.

Il team globale di esperti del colore del Pantone Color Institute ha considerato attentamente questi e numerosi altri fattori durante la creazione di PANTONE 17–3938 Very Peri, dando vita a una nuova tonalità fresca la cui sicurezza spensierata e audace curiosità incarnano l’energia, l’eccitazione e la novità di oggi.

Un nuovo colore per una nuova professionalità«Il colore fa parte di ogni decisione di progettazione che prendiamo qui in Microsoft e volevamo incorporare questo nuovo colore nei nostri progetti in un modo che potesse ispirare le persone a sentirsi più responsabili e creative nei loro sforzi quotidiani.» ha affermato in un post su Medium la società americana.

I blue pervinca sono speciali in quanto racchiudono le qualità affidabili e affidabili del blue, tuttavia secondo Microsoft e Pantone la loro dominante viola li fa sentire più giocosi e gioiosi.

Questo messaggio simultaneo di credibilità ed entusiasmo stabilisce un tono ideale per la collaborazione creativa e l’espressione personale, più che mai necessarie sul lavoro. Vedrai PANTONE 17-3938 Very Peri in nuovi sfondi Teams , insieme a una tavolozza di colori complementari che porterà una nuova dimensione di personalità alle riunioni. Apparirà anche nei modelli PowerPoint più recenti , negli sfondi di Windows 11 e in un tema del browser Edge . Per tutto il 2022, questo colore apparirà ovunque ne avremo più bisogno nel nostro kit di strumenti Microsoft aggiornato per l’ambiente di lavoro, infondendo un senso di possibilità in tutto.