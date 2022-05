Metap Inc.: il progetto di metaverso GensoKishi Online annuncia una lotteria Closed Alpha Bronze Ticket

TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–Il metamondo GensoKishi Online è stato sviluppato ai sensi dell’accordo di licenza del noto titolo giapponese MMO 3D “Elemental Knights Online”. Forte di 14 anni di storia, l’iconico gioco ha raggiunto un totale di 8 milioni di download in tutto il mondo. Vanta già un gioco MMORPG 3D con utenti attivi e un metaverso 3D perfettamente funzionante in grado di connettere simultaneamente utenti di tutto il mondo da smartphone, PC o console per videogiochi.





Il gioco ha annunciato di recente la collaborazione con la leggenda del gaming Yoshitaka Amano per progettare la sua collezione di NFT.

Dal rilascio del sito web GensoKishi e di vari canali di social media il 2 dicembre 2021, GensoKishi ha realizzato a oggi diversi record. Il token di governance di GensoKishi ha attualmente un valore oltre 50 volte superiore rispetto al prezzo di quotazione iniziale di Bybit, la prima borsa a quotare token legati al metaverso (MV).

GensoKishi Online ha aperto le iscrizioni per partecipare alla lotteria Closed Alpha Bronze Ticket. I vincitori della lotteria avranno accesso esclusivo al test alfa chiuso (Closed Alpha Test) di GensoKishi.

Fare clic qui per i dettagli sul test alfa chiuso

Fare clic qui per visitare il sito web ufficiale del metamondo GensoKishi Online

Dettagli della campagna relativi al periodo del test alfa chiuso

Tutti i partecipanti al test alfa chiuso riceveranno un NFT in edizione limitata per celebrare la loro partecipazione al periodo di prova.

Durante il periodo del test alfa chiuso, un oggetto chiamato “Certificato di Alpha Hunter” (Alpha Hunter Certificate) verrà rilasciato secondo un determinato tasso di probabilità quando i giocatori sconfiggono i mostri durante il gioco.

Ogni “Certificato di Alpha Hunter” sarà considerato come 1 punto. Al termine della prima e della seconda fase del periodo del test alfa chiuso verrà generata una classifica in base al numero di “Certificati di Alpha Hunter” raccolti. I primi 10 giocatori di questa classifica riceveranno un NFT in edizione limitata (equivalente a SR), così come i restanti migliori giocatori fino al 100° posto.

Come si partecipa alla lotteria Closed Alpha Bronze Ticket?

È sufficiente completare le attività elencate qui e inviare la propria domanda tramite l’apposito modulo.

Periodo di iscrizione per la lotteria Closed Alpha Bronze Ticket

Data di inizio: 3 maggio 2022, 12:00 (fuso orario di Greenwich +8)

Data di fine: 17 maggio 2022, 23:59 (fuso orario di Greenwich +8)

Data programmata per la distribuzione dei ticket ai vincitori: 27 maggio 2022

*Tenere presente che le domande non saranno accettate dopo la data di fine del periodo di iscrizione.



*Si ricorda che la data di distribuzione dei ticket può essere soggetta a modifiche.

Periodo del test alfa chiuso

Il programma preciso sarà comunicato in un secondo momento.

Iscriviti ora qui

*Dai un’occhiata al Libro bianco di GensoKishi:



https://genso.game/pdf/WhitePaper_genso_EN.pdf

Comunità del METAMONDO GensoKishi Online

Sito ufficiale: https://genso.game/

Twitter: https://twitter.com/genso_meta

Discord: https://discord.gg/gensometa

Telegram: https://t.me/gensometamain

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMi4wGMEWgC9VVps8d_NLDA

