Medscape Global lancia la piattaforma Affinity™, offrendo informazioni sul comportamento di oltre 13 milioni di operatori sanitari

LONDRA, Regno Unito–(BUSINESS WIRE)–Medscape, il principale fornitore di informazioni sanitarie a livello globale, ha lanciato Affinity™, una nuova piattaforma proprietaria che offre informazioni sui modelli comportamentali degli operatori sanitari registrati. Affinity™ offre dati quasi in tempo reale sull’utilizzo organico da parte di oltre 13 milioni di iscritti risiedenti al di fuori degli Stati Uniti. La piattaforma è progettata per aiutare le terze parti a individuare i contenuti e gli argomenti di interesse degli operatori sanitari e le loro preferenze a seconda dei dispositivi, delle specialità e dei Paesi.





Affinity™, con le sue dashboard intuitive, utilizza i dati della Medscape Global Network, che si basa sulle iscrizioni, registra e trasmette l’attività degli utenti e i dati sui consumi all’interno della rete per fornire preziose informazioni sul pubblico di riferimento: che ci si concentri sull’ampia base professionale di Medscape o su professioni specifiche, Affinity™ offre una comprensione più profonda delle preferenze digitali di entrambi.

“Medscape Global Network ospita una quantità significativa di dati di viaggio e di consumo online, accumulati nel corso di diversi anni e decine di milioni di sessioni utente”, ha affermato Jeremy Schneider, Direttore commerciale di Medscape Global. “Ora, per la prima volta, Affinity™ mette informazioni aggregate sulle preferenze di contenuto e sul comportamento online dei medici a disposizione degli esperti di marketing farmaceutico. Fornendo informazioni utili in tempo reale, i professionisti del marketing possono adattarsi rapidamente e prendere decisioni strategiche più efficaci e ad ampio raggio”.

Le informazioni fornite da Affinity™ consentono alle aziende di perfezionare le proprie strategie e di rafforzare l’impegno nei confronti degli operatori sanitari. Inoltre, sfruttando i dati completi offerti da Affinity™, le stesse aziende possono personalizzare i contenuti e le iniziative di sensibilizzazione in modo più efficace, in modo tale da soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei loro clienti.

Ulteriori informazioni su Medscape Affinity™ sono disponibili al seguente link: https://www.medscapeglobal.com/what-we-do/affinity-by-medscape/

Il comunicato stampa completo è disponibile al seguente link: https://www.webmd.com/corporate/press/default.htm

Informazioni su Medscape

Medscape è la principale fonte di notizie cliniche, informazioni sanitarie e strumenti Point of Care per gli operatori sanitari. Offre a specialisti, medici di base e altri operatori sanitari le informazioni mediche e gli strumenti formativi più solidi e integrati. Medscape Education (medscape.org) è leader nel settore dello sviluppo professionale continuo e include oltre 30 specializzazioni, con migliaia di corsi ECM e CE gratuiti e altri programmi di formazione per medici, infermieri e altri operatori sanitari.

Medscape e Medscape Education fanno parte entrambe di WebMD Health Corp., società di Internet Brands.

Contacts

Jaberta Bennett



jbennett@webmd.net