Medidata promuove la diversità nella sperimentazione clinica, con oltre 30.000 studi e più di 9 milioni di partecipanti

Risultati senza precedenti nel settore ottenuti grazie all’innovazione continua a supporto della trasformazione digitale delle scienze della vita

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Rinomata per le sue rivoluzionarie innovazioni tecnologiche nella sperimentazione clinica, Medidata, un’azienda Dassault Systèmes, ha oltrepassato la soglia dei 30.000 studi clinici e dei 9 milioni di partecipanti. Questi eccellenti risultati, ottenuti in collaborazione con oltre 2.100 clienti e partner globali, sono stati resi possibili dalla piattaforma e dalle soluzioni per le scienze della vita di Medidata, che permettono di ottenere terapie più intelligenti e di migliorare la salute delle persone, favorendo al contempo un maggior accesso alla sperimentazione.





“ Difendo i diritti dei malati e prendo parte a uno studio, quindi sono consapevole dell’importanza di questi risultati di rilievo”, è il commento di Anne Marie Mercurio, difensore dei diritti dei malati e presidente del Patient Insights Board di Medidata. “ E, al di là di numeri e dati, l’impegno continuativo di Medidata per portare la voce dei pazienti nei progetti e nelle soluzioni degli studi clinici aiuta a creare un’esperienza migliore e più inclusiva per tutti i partecipanti alle sperimentazioni”.

Medidata vanta la piattaforma più ampia e approfondita di programmi pionieristici, tra cui la decentralizzazione degli studi clinici, la crescente diversità nella sperimentazione e le soluzioni IA avanzate per la progettazione e la simulazione degli studi, la scelta dei siti e la virtualizzazione dei bracci di controllo. Le tecnologie e i servizi di Medidata generano inoltre un maggior valore per i clienti, perché contribuiscono a velocizzare i risultati critici nello sviluppo, come un taglio medio di un mese sui tempi di progettazione degli studi e di due mesi nella loro conduzione.

Rose Kidd, presidente di Operations Delivery presso ICON, ha dichiarato: “ Secondo ICON la tecnologia è essenziale per rispondere alle esigenze dei clienti in modo efficiente ed efficace, utilizzando le nostre tecnologie proprietarie per collaborare con leader di settore come Medidata. In qualità di suo primo partner CRO, ICON vanta una lunga storia di collaborazione con Medidata. Siamo orgogliosi di lavorare insieme per creare soluzioni leader nello sviluppo clinico in grado di promuovere le migliori performance della categoria”.

Maribel Hernandez, vicepresidente delle attività Clinical Operations & Special Projects di PTC Therapeutics, ha sottolineato: “ Gli studi clinici sulle malattie rare sono complessi e imprevedibili; da quando siamo diventati clienti di Medidata, nel 2016, abbiamo potuto usufruire dell’esperienza e dello spirito innovativo di questa azienda, con una maggior efficienza nell’offerta di nuovi farmaci ai pazienti che ne necessitano”.

Mike McDevitt, vicepresidente senior della divisione Biometrics presso Syneos Health, ha dichiarato: “ Collaboriamo con Medidata da oltre 16 anni e, durante questo periodo, la dedizione di questa azienda per l’erogazione di servizi e per l’innovazione degli studi clinici ha consentito a Syneos Health di servire meglio i clienti e di velocizzare lo sviluppo di farmaci e dispositivi. Medidata ha dato un contributo rivoluzionario alla tecnologia e alla sperimentazione, un apporto d’eccellenza nel nostro settore, e siamo lieti di celebrare insieme questi importanti risultati operativi”.

“ 30.000 studi clinici rappresentano un risultato notevole e dimostrano l’arduo impegno di tanti collaboratori di Medidata a supporto della sperimentazione, dello sviluppo di innovazioni nell’IA e nei servizi offerti ai clienti, sempre mettendo i pazienti al centro”, ha affermato Pascal Daloz, CEO di Medidata. “ Ringraziamo i 9 milioni di partecipanti che hanno scelto gli studi clinici come parte del loro percorso di cura e i clienti che hanno collaborato con noi per il progresso della salute umana… E questi sono solo gli inizi!”.

Grazie a questo volume di studi, pazienti e dati, Medidata offre risultati senza precedenti nel settore in cui opera. Con studi effettuati in oltre 140 paesi, Medidata partecipa a quasi il 40% delle sperimentazioni avviate dalle aziende in tutto il mondo. Circa il 70% dei nuovi farmaci approvati dalla U.S. Food and Drug Administration (FDA) nel 2022 è stato sviluppato utilizzando il software di Medidata e, nell’area critica della ricerca sulle malattie rare, l’azienda ha supportato più di 2.000 studi che hanno coinvolto oltre 320.000 partecipanti.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda informativa su Medidata e visitare la sezione Awards and Recognition sui premi e riconoscimenti ottenuti dall’azienda.

Medidata è una sussidiaria interamente controllata da Dassault Systèmes che, con la sua piattaforma 3DEXPERIENCE, è posizionata per guidare la trasformazione digitale delle scienze della vita nell’era della medicina personalizzata grazie alla prima piattaforma scientifica e commerciale completa, dalla ricerca all’immissione sul mercato.

