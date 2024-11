Medidata lancia soluzioni in bundle per supportare studi clinici in ambito oncologico e dei vaccini, accelerando il disegno e l’esecuzione degli studi

Nuovi prodotti abbinano una varietà di tecnologie Medidata e apprendimenti da migliaia di trial clinici precedenti per semplificare la gestione dello studio per studi di fase II e fase III in aree terapeutiche specifiche, rafforzando le linee guida dell’FDA per il disegno e l’esecuzione di studi incentrati sui pazienti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, un marchio Dassault Systèmes e il principale fornitore di soluzioni per trial clinici all’industria delle scienze della vita, ha introdotto due nuovi prodotti in bundle per soddisfare le esigenze crescenti della ricerca in ambito oncologico e dei vaccini. Medidata Oncology Solutions e Medidata Vaccine Solutions rafforzano la linee guida dell’FDA per gli endpoint incentrati sui pazienti, i disegni adattivi dei trial e la diversità dei trial. Unendo componenti di trial fondamentali come esiti segnalati dai pazienti in tempo reale e gestione dell’imaging, queste soluzioni in bundle aiuteranno gli sponsor riducendo la complessità dei trial, accelerando il processo decisionale e migliorando le valutazioni di efficacia e sicurezza del trattamento.





“I trial oncologici e sui vaccini affrontano sfide significative nel reclutare vari pazienti, assicurare una rapida esecuzione e mantenere e monitorare la sicurezza dei pazienti”, ha affermato Joseph Schmidt, CEO di Medidata. “Mettendo a disposizione dei clienti queste nuove funzionalità in bundle, siamo in grado di proporre una soluzione sviluppata sulla vasta esperienza e sulle competenze di Medidata in queste due importanti aree terapeutiche. Questi bundle sono progettati per aiutare i clienti a navigare le complesse fasi di questi studi portando avanti al tempo stesso trattamenti che salvano la vita”.

Medidata, con oltre 25 anni di esperienza in oncologia e vaccini e i più grandi dataset di trial a livello globale, ha condotto circa 9.000 studi oncologici e 750 trial sui vaccini. Nel 2023, Medidata è stata responsabile del 93% delle autorizzazioni di farmaci oncologici. Inoltre, la società è stata all’avanguardia nel COVID-19, supportando centinaia di trial, compreso lo sviluppo di uno dei più efficaci vaccini mRNA utilizzati per combattere il virus.

Entrambe le soluzioni propongono un ecosistema unificato di dati grazie all’integrazione di Medidata Rave EDC, Medidata eCOA, Medidata Rave Imaging, Medidata Clinical Data Studio, e Health Record Connect. Per maggiori informazioni sui nuovi bundle di soluzioni per l’oncologia e i vaccini di Medidata, visitare la nostra landing page.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un’esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull’analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l’esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.medidata.com e seguiteci su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo alle aziende e alle persone ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Mediante la creazione di esperienze di gemellaggio virtuale tra il mondo reale e la nostra piattaforma e le nostre applicazioni 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per rendere il mondo più sostenibile. La bellezza dell’economia dell’esperienza risiede nel fatto che si tratta di un’economia incentrata sull’uomo, a beneficio di tutti, consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes apporta valore a più di 350.000 clienti di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.3ds.com

© Dassault Systèmes. Tutti i diritti riservati. 3DEXPERIENCE, il logo 3DS, l’icona della bussola, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA e SOLIDWORKS sono marchi commerciali o marchi registrati di Dassault Systèmes, società europea (Societas Europaea) di diritto francese, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Versailles con numero 322 306 440, o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso dei marchi di Dassault Systèmes o delle sue filiali è soggetto all’approvazione scritta di queste ultime.

