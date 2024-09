Medidata estende il suo impegno all’esperienza del paziente lanciando Patient Payments

La nuova soluzione accelera i pagamenti ai pazienti partecipanti a uno studio clinico, migliorando l’esperienza e l’accesso

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, un brand Dassault Systèmes e leader nello sviluppo di soluzioni per gli studi clinici pensate per il settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato il lancio di Medidata Patient Payments, una nuova soluzione che ottimizza i compensi e i rimborsi a pazienti che partecipano a una ricerca clinica. Questa offerta automatizza il ciclo di vita del pagamento e risolve il problema di lunga durata riguardante il versamento dei compensi ai partecipanti per il tempo, l’impegno e le spese correlati allo studio, al contempo dissipando i crescenti dubbi sulle difficoltà finanziarie che possono nascere in seguito alla partecipazione a sperimentazioni cliniche.





Medidata Patient Payments offre ai pazienti un’esperienza di rimborso intuitiva, consentendo di presentare velocemente richieste riguardanti varie spese – spostamenti, pasti, alloggio, salari persi, assistenza di figli piccoli e chilometraggio. Impiegando la potenza della piattaforma Medidata, il pagamento dei compensi viene avviato automaticamente dalle attività relative allo studio, come la compilazione di un diario o valutazioni, offrendo flessibilità e comodità. Questo approccio integrato assicura procedure fluide, supportando un’implementazione rapida e venendo incontro alle preferenze sia dei pazienti sia dei centri dello studio.

“La soluzione Patient Payments rispecchia direttamente l’impegno e la passione che mettiamo nell’offrire un’esperienza del paziente straordinaria”, commenta Meghan Harrington, Vicepresidente gestione finanziaria sperimentazioni cliniche presso Medidata. “Le nostre partnership con i pazienti Medidata e i consigli di consulenza dei centri, insieme agli utilissimi dati archiviati nel nostro ecosistema, ci danno un’opportunità unica di ammodernare l’esperienza di gestione finanziaria per i pazienti”.

Patient Payments, creata utilizzando la piattaforma Medidata di larga diffusione, offre agevole accesso attraverso myMedidata a pazienti e account iMedidata per gli sponsor e i centri. A differenza di opzioni autonome, fa parte di una suite clinica elettronica completa, consentendo un’integrazione affidabile e dati approfonditi utili a fini decisionali per l’intero ciclo di vita dello studio.

Per saperne di più visitare il nostro sito web.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un’esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull’analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l’esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.medidata.com e su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo alle aziende e alle persone ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Mediante la creazione di esperienze di gemellaggio virtuale tra il mondo reale e la nostra piattaforma e le nostre applicazioni 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per rendere il mondo più sostenibile. La bellezza dell’economia dell’esperienza risiede nel fatto che si tratta di un’economia incentrata sull’uomo, a beneficio di tutti, consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes apporta valore a più di 350.000 clienti di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.3ds.com

© Dassault Systèmes. Tutti i diritti riservati. 3DEXPERIENCE, il logo 3DS, l’icona della bussola, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA e SOLIDWORKS sono marchi commerciali o marchi registrati di Dassault Systèmes, società europea (Societas Europaea) di diritto francese, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Versailles con numero 322 306 440, o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso dei marchi di Dassault Systèmes o delle sue filiali è soggetto all’approvazione scritta di queste ultime.

