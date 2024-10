Medidata e Cogstate stringono una collaborazione strategica per trasformare i trial clinici in neurologia con la valutazione degli esiti clinici (eCOA) e le soluzioni per i clinici basati sull’IA e l’advanced analytics

La collaborazione su base scientifica ottimizza le valutazioni neurologiche e la qualità dei dati degli endpoint, migliora l’esperienza dei valutatori e dei pazienti e integra le innovazioni di Medidata App con le funzionalità di Cogstate

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, un marchio Dassault Systèmes e il principale fornitore di soluzioni per trial clinici all’industria delle scienze della vita, oggi ha annunciato una collaborazione con il leader di soluzioni neuroscientifiche Cogstate per ridefinire i trial clinici e la valutazione degli esiti nelle patologie del sistema nervoso centrale (SNC), tra cui disturbi neurodegenerativi, psichiatrici, motori e rari disturbi del neurosviluppo.





Insieme, le società proporranno un’esperienza potenziata, sostenuta da Medidata eCOA (valutazione elettronica degli esiti clinici) che consente ai clienti di avviare più rapidamente i trial e di ottenere esperienze ottimali con i valutatori. Questo comprende un percorso semplificato per i valutatori attraverso un’unica app su dispositivo mobile e una suite completa di soluzioni di garanzia della qualità dei dati per le valutazioni del sistema nervoso centrale (SNC).

La collaborazione affronta le complessità dei trial clinici che interessano il SNC con una piattaforma totalmente unificata per la fornitura e il controllo delle valutazioni del SNC. Abbinando la Medidata Platform leader nel settore di Medidata e le valutazioni cognitive digitali convalidate di Cogstate, la formazione esperta del valutatore e le soluzioni di monitoraggio, questo sodalizio fornirà una raccolta di dati di qualità superiore con maggiore efficienza e precisione.

Utilizzando la Medidata App, una soluzione mobile potente, basata sul centro, con Medidata Rave EDC, e le funzionalità eCOA di Medidata progettate per i trial sul SNC, i valutatori acquisiranno maggiore precisione nella gestione dei loro studi, avviando visite per i pazienti nei centri e completando complesse valutazioni del SNC sul tablet del centro. La app inoltre offrirà la cattura di dati aggiornati, compresi controlli e navigazione ottimizzati, opzioni di annotazione unicamente flessibili (cattura di testo digitato, manoscritto e di immagini di note esterne), e registrazione audio integrata con trascrizione smart per consentire punteggi più precisi e alleggerire il lavoro del valutatore.

I clienti e i valutatori biofarmaceutici trarranno vantaggio dall’accesso da un unico dispositivo a tutte le valutazioni ClinRO, ePRO e PerfO, compresa la suite di valutazioni digitali convalidate di Cogstate, offrendo una visione più olistica degli esiti dei pazienti. I valutatori dovranno solo condurre una valutazione del SNC, mentre i dati saranno inviati direttamente nel Rave EDC, connettendosi senza soluzione di continuità alla piattaforma di monitoraggio del valutatore di Cogstate per l’esame tempestivo e la gestione delle domande del valutatore, avvii dei trial più rapidi, un monitoraggio della qualità dei dati di livello superiore e un percorso del valutatore più semplice.

“La natura soggettiva della valutazione dei pazienti e il potenziale di variabilità dei dati pongono sfide significative nei trial clinici sul SNC”, ha dichiarato Anthony Costello, CEO di Medidata. “Grazie ai nostri sforzi congiunti, e basandoci sull’esperienza approfondita di Medidata nelle eCOA, nell’IA e nei sensori, offriamo il più alto standard di qualità dei dati di endpoint, semplificando l’allestimento dei trial sul SNC ed eseguendo controlli automatici sulle trascrizioni delle valutazioni dei pazienti per alleggerire il più possibile il lavoro del team dello studio e mitigare il rischio di possibili errori”.

Oltre alle eCOA di Medidata, la CNS Suite di Medidata fonde la tecnologia avanzata dei sensori e le analisi su base IA per affrontare i problemi unici di questi studi clinici utilizzando Sensor Cloud di Medidata, IA, e myMedidata, consentendo ai ricercatori di raccogliere e analizzare un’ampia gamma di dati biometrici e comportamentali. Pertanto, sono in grado di fornire informazioni più approfondite sugli esiti dei pazienti, offrendo nel contempo l’esperienza di trial clinici più incentrata sul paziente attraverso il loro portale unico per tutta la vita.

“La capacità di fornire dati precisi e affidabili è di importanza fondamentale per la comprensione e il trattamento di disturbi neurologici complessi”, ha dichiarato Brad O’Connor, CEO di Cogstate. “L’abbinamento strategico di scienze e tecnologia offerto dalla collaborazione tra Cogstate e Medidata ci consente di proporre innovazioni uniche nella qualità dei dati, per processi decisionali sui trial clinici più informati e migliori esiti per i pazienti”.

Cogstate e Medidata collaborano attivamente per creare modi avanzati di utilizzare tecnologia incentrata sul SNC, migliorare la cattura dei dati e raffinare gli strumenti di valutazione dei pazienti.

I leader di Medidata e Cogstate terranno una presentazione e una tavola rotonda al Medidata NEXT New York, condividendo ulteriori informazioni sulla collaborazione oltre alle ultime novità in ambito di ottimizzazione dei trial clinici sul SNC.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un’esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull’analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l’esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.medidata.com e su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore per il progresso dell’umanità. Offriamo ad aziende e singoli imprenditori ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze gemelli virtuali del mondo reale mediante le nostre applicazioni e la piattaforma 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti. L’aspetto positivo dell’Economia dell’esperienza è che si tratta di un’economia incentrata sulle persone a vantaggio di tutti – consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes crea valore per più di 350.000 clienti indipendentemente dalle loro dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi del mondo. Per maggiori informazioni visitare www.3ds.com.

© Dassault Systèmes. Tutti i diritti riservati. 3DEXPERIENCE, il logo 3DS, l’icona della bussola, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA e SOLIDWORKS sono marchi commerciali o marchi registrati di Dassault Systèmes, società europea (Societas Europaea) di diritto francese, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Versailles con numero 322 306 440, o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso dei marchi di Dassault Systèmes o delle sue filiali è soggetto all’approvazione scritta di queste ultime.

Informazioni su Cogstate

Cogstate Ltd (ASX:CGS) è un’azienda leader nelle neurotecnologie e nelle neuroscienze impegnata a ottimizzare le valutazioni della salute mentale per promuovere lo sviluppo di nuovi farmaci e consentire informazioni cliniche più precoci nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Le tecnologie di Cogstate offrono test cognitivi digitali rapidi, affidabili e altamente sensibili e supportano soluzioni di valutazione elettronica degli esiti clinici (eCOA) per sostituire costose valutazioni cartacee suscettibili di errori con la cattura di dati in tempo reale. Da oltre vent’anni, Cogstate è orgogliosa di supportare le esigenze della ricerca all’avanguardia di aziende biofarmaceutiche e di istituti accademici e le esigenze dell’assistenza clinica di medici e pazienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare Cogstate.com oppure seguire l’azienda su LinkedIn e Twitter.

