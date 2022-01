McAfee continua a offrire protezione on line avanzata ai consumatori

Con il mondo digitale in evoluzione così rapida, McAfee è a fianco dei consumatori per offrire soluzioni avanzate per la protezione on line

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Oggi McAfee Corp. (NASDAQ: MCFE, “McAfee”), leader mondiale nel settore della protezione on line, ha fornito un aggiornamento riguardante la sua offerta per il solo settore consumer e la cessione già annunciata del suo business nel settore aziendale.

Nel mese di luglio 2021 McAfee ha completato la dismissione del suo business nel settore aziendale. L’operazione le ha consentito di concentrarsi esclusivamente sull’attività nel settore consumer e accelerare la sua strategia – essere leader nel segmento della protezione on line in tale settore.

“McAfee continua a proteggere la privacy, la sicurezza e l’identità dei consumatori suoi clienti mentre il mondo digitale si evolve rapidamente”, spiega Gagan Singh, Vicepresidente esecutivo e Chief Revenue & Product Officer presso McAfee. “Continuiamo a dare la massima importanza al fatto che una protezione di alto livello è un diritto personale dei consumatori e recentemente abbiamo lanciato aggiornamenti importanti e prodotti innovativi, come McAfee Total Protection e Protection Score, mirati a proteggere i consumatori on line, ossia la loro privacy e identità”.

Il business aziendale McAfee è stato rilevato da Symphony Technology Group (STG), che sul finire dell’anno scorso ha annunciato di avere pure rilevato FireEye, un’azienda di sicurezza separata che sviluppa soluzioni per l’intelligence dei dati. Recentemente STG ha annunciato il lancio di Trellix, l’azienda emergente dalla recente business combination di McAfee Enterprise e FireEye.

“STG è stato il partner adatto per contribuire ad attuare questo cambiamento per i dipendenti e i clienti aziendali, e guardiamo con fiducia al continuo rilevante impatto che la nuova azienda risultante dalla fusione avrà sul settore”, continua Singh. “Ciò che non è cambiato è il fatto che McAfee continuerà a essere al fianco di consumatori e partner in tutto il mondo”.

McAfee continua a operare come sempre, impegnandosi instancabilmente per proteggere i consumatori ovunque nel mondo. Desideriamo ringraziare tutti i nostri clienti e partner per la loro lealtà costante e l’obiettivo condiviso di trascorrere con fiducia il tempo on line.

