Maxon One – Un’Esplosione di Nuove Entusiasmanti Funzionalità e Miglioramenti al Workflow

Simulazioni volumetriche avanzate in Cinema 4D, modellazione simmetrica in Forger, miglioramenti al workflow di Real Lens Flare e Trapcode sono i punti chiave della Release di Novembre

BAD HOMBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di soluzioni software professionali per editor, filmmaker, motion designer e artisti degli effetti visivi, annuncia oggi numerosi aggiornamenti alla propria linea di prodotti. La versione di novembre 2022 presenta Pyro, una nuova funzione di grande impatto per Cinema 4D. Pyro permette agli artisti di creare fuoco, fumo ed esplosioni facilmente simulabili tramite GPU o CPU. Altre funzioni incluse in Cinema 4D sono l’integrazione della Camera Redshift e della Simmetria Radiale per la modellazione. Forger espande le sue funzioni di modellazione professionale includendo le avanzate capacità di simmetria di Cinema 4D. L’ultima versione di VFX migliora Real Lens Flares grazie ad elementi più naturali, aggiungendo gli effetti Schmutz e Diffraction alle simulazioni ottiche. L’ultima versione di Trapcode offre un’interfaccia utente interattiva e aggiornata per le curve e i gradienti colore di Particular.





Cinema 4D 2023.1



Cinema 4D introduce una nuovissima funzione: Pyro! Con Pyro l’utente può creare fuoco, fumo ed esplosioni che interagiscono con forze, tessuti e corpi morbidi.

Pyro permette agli artisti di emettere fumo, fuoco ed esplosioni da qualsiasi oggetto o spline di Cinema 4D e di simularne rapidamente l’effetto sulla GPU o sulla CPU. La densità del fumo, la temperatura del fuoco e altri parametri possono essere controllati per orientare artisticamente la simulazione. Grazie alla perfetta integrazione di Pyro con il Sistema di Simulazione unificato di Cinema 4D, i Corpi Morbidi e i Tessuti possono essere incendiati per far divampare le fiamme.

La nuova Camera RS integrata di Cinema 4D rende ancora più facile ottenere l’inquadratura perfetta, grazie ai controlli fisici intuitivi della camera e alle impostazioni degli Effetti Redshift. Una nuova opzione di adeguamento del sensore semplifica il rendering con l’overscan o l’adattamento dei compositing a vari aspect-ratio.

Con la nuova Simmetria Radiale gli artisti possono modellare in modo interattivo qualsiasi oggetto rotondo definendo un numero di sezioni e un offset.

L’anteprima nella viewport dei materiali Redshift è stata migliorata, con il supporto di texture animate, gradienti e nodi di correzione colore.

Il supporto delle selezioni procedurali di poligoni e mappe vertici sui generatori è stato migliorato e ora include anche il supporto per le selezioni di punti e bordi basate sui Campi.

Forger 2023.1



Forger continua a portare sull’iPad le funzionalità di modellazione complete di Cinema 4D, con l’aggiunta della modellazione simmetrica.

In questa nuova versione, in Forger diventa possibile specchiare i modelli grazie alla simmetria e godere di un’esperienza di modellazione su iPad più vicina che mai a quella offerta da Cinema 4D su desktop.

VFX 2023.1



L’ultima versione di VFX introduce la prima versione completa di Real Lens Flares. Grazie a Schmutz e Diffraction, è possibile conferire alle lenti un aspetto sporco e aggiungere effetti di increspatura a ogni elemento di riflessione dei lens flare.

Il primo lancio definitivo di Real Lens Flares contiene nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni. Dal momento che il nostro motore è stato sempre testato sul campo, possiamo garantire la retrocompatibilità dei vostri preset e progetti.

A Real Lens Flares sono state aggiunte decine di nuovi preset e descrizioni di base delle lenti.

Schmutz permette di far brillare una lente sporca alla luce riflessa dal vetro, con la possibilità per l’utente di scegliere tra numerose texture.

Con Diffraction la luce avvolge i bordi del diaframma, aggiungendo un effetto di increspatura ai riflessi e ammorbidendo il rendering in modo sottile.

Trapcode 2023.1



Trapcode 2023.1 offre un’interfaccia utente completamente rinnovata e aggiornata per le curve e i gradienti colore di Particular, oltre a nuovi preset dei blocchi emettitore per i comportamenti di Form e prestazioni migliorate.

Le nuove interfacce utente per le curve e i gradienti colore di Particular rendono più facile che mai controllare e orientare artisticamente l’aspetto delle particelle. L’ispirazione è stata tratta da Cinema 4D, quindi gli utenti di Maxon One si sentiranno a casa.

Sono stati aggiunti 4 nuovi preset di comportamenti Form al blocco emettitore di Designer all’interno di Particular per accelerare il processo creativo.

Sono stati aggiunti diversi miglioramenti per la migrazione dei progetti meno recenti e sono state migliorate le fisiche di Bounce.

L’interattività dello strumento Curve Pencil è stata notevolmente migliorata, consentendo agli utenti di ottenere i risultati desiderati in modo più rapido e di avere un miglior controllo sulle curve grazie alla selezione multi-punto, ai controlli migliorati della posizione dei punti e altro ancora.

Gli utenti possono ora salvare, caricare e condividere i propri preset di Curve e Gradienti personalizzati.

I gradienti colore rinnovati offrono un’esperienza più reattiva, una maggiore precisione e una maggiore flessibilità nella creazione dei gradienti.

Capsule



Maxon continua a fornire preziose Capsule di Asset che gli abbonati possono utilizzare come base creativa. Gli artisti possono ora comporre facilmente lo shooting di un prodotto con la nuova primitiva Backdrop. Le nuove spline “Square Star” e “FUI Ring” creano una varietà di forme di crocini e reticoli per grafiche FUI.

Cineware per Unreal



Un’integrazione aggiornata di Cineware for Unreal supporta ora Cinema 4D 2023.1 e Unreal Engine 5.0.3. Gli utenti possono importare facilmente i file di Cinema 4D in Unreal apportando tutte le modifiche necessarie senza lasciare l’ambiente del Motore Unreal.

