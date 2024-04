Maxon One Spring 2024 sprigiona particelle, effetti cartoon e molto di più

Intricati effetti particellari in Cinema 4D, rendering di linee ed effetti cartoon NPR in Redshift e personalizzazione di oggetti 3D in Red Giant Geo.









BAD HOMBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, sviluppatore di soluzioni software professionali per editor, filmmaker, motion designer, artisti degli effetti visivi e creativi di ogni tipo, presenta oggi un aggiornamento rivoluzionario di Maxon One. Motion designer, broadcaster, artisti VFX e molti altri si affidano a Maxon One per promuovere prodotti, creare scenografie e realizzare le visioni dei clienti. E giusto in tempo per il NAB, questa versione primaverile è ricca di nuovi aggiornamenti e strumenti che stimolano la creatività, tra cui le particelle di Cinema 4D, il rendering NPR in Redshift e Red Giant Geo.

I punti chiave includono:

Cinema 4D

Cinema 4D 2024.4 permette agli artisti di effetti speciali 3D e ai motion designer di creare scene complesse con estrema facilità.

Con il nuovo sistema di particelle di Cinema 4D è possibile progettare simulazioni particellari in modo molto più intuitivo! L’integrazione con i sistemi di simulazione unificata di C4D permette agli artisti di controllare i modelli di emissione, di modificare con precisione i comportamenti e di orchestrare le interazioni con i vari tipi di simulazione Maxon, tra cui Pyro, Tessuto, Corpi Morbidi e Corpi Rigidi. Le scene di particelle vengono renderizzate in Redshift o memorizzate nella cache ed esportate tramite Alembic. I nuovi preset Cinema 4D Particles sono disponibili nell’Asset Browser e offrono agli artisti opzioni creative per avviare qualsiasi progetto. Nuovi preset verranno continuamente aggiunti.

Le simulazioni sono state migliorate con gli aggiornamenti dell’Oggetto Connettore di Cinema 4D, che vanta un look rinnovato, workflow semplificati e comportamenti a misura di art director. Le simulazioni dei Corpi Rigidi ora permettono agli artisti di collegare automaticamente più oggetti, l’aerodinamica offre una simulazione più realistica e le simulazioni di caching sono molto più flessibili grazie alle funzionalità di cache esterna.

Altri miglioramenti e aggiunte includono la funzione Trasferimento Proprietà, per semplificare il trasferimento dei dati dei tag da un oggetto all'altro, e una nuova opzione Mantieni Spaziatura per lo strumento Smussa Bordi. L'Asset Browser ora attiva automaticamente lo strumento Posizionamento mentre trasciniamo gli asset nella scena e genera istantaneamente e automaticamente luci Dome per gli asset HDRI.

Redshift

Redshift 3.6.0 presenta funzionalità di rendering non fotorealistico (NPR), Volumi Standard più flessibili, supporto per la grafica AMD, supporto delle maschere alfa per le luci area di Redshift e altro ancora.

Redshift permette di renderizzare linee ed effetti cartoon con nuove opzioni di rendering non-fotorealistico, includendo un Nodo Contour, un Nodo Toon Material per il cell shading, uno shader Tonemap Pattern per shading mezzatinta e altri stili di ombreggiatura basati su griglie in sovrimpressione.

I controlli dell’opacità nel nuovo Materiale Toon di Redshift permettono agli artisti di renderizzare le particelle in modo additivo, dove l’emissione di luce di ogni particella si basa su quelle sottostanti per creare rendering di particelle stellari e super luminose.

Con l’aggiunta del supporto OSL per HIP, Redshift è ora ufficialmente supportato dai sistemi Windows con schede grafiche AMD.

I nuovi Nodi Volume Standard semplificano l’aggiunta di variazioni e dettagli nel rendering di volumi di nuvole e Pyro. Inoltre, lo shader Volume Standard ora funziona con la nebbia dell’ambiente globale.

Altre integrazioni includono maschere alfa per le luci area che consentono agli utenti di creare gobo di luce con una semplice texture. Le luci mesh rielaborate sono più facili da usare e rispettano le regole di visibilità e di connessione delle luci, mentre lo shader State ha un nuovo livello di output per il rimbalzo dei raggi.

rielaborate sono più facili da usare e rispettano le regole di visibilità e di connessione delle luci, mentre lo shader State ha un nuovo livello di output per il rimbalzo dei raggi. Redshift ora supporta in modo nativo la lingua tedesca e coreana.

Red Giant

Red Giant 2024.2 presenta Red Giant Geo, un nuovissimo strumento che consente agli utenti di texturizzare, illuminare e clonare oggetti 3D in After Effects. Le prestazioni del rendering in Trapcode Particular sono state notevolmente migliorate e sono disponibili nuove mappe di sfocatura personalizzate per Bokeh, oltre a miglioramenti all’interfaccia di Looks.

Red Giant Geo supporta 7 formati di file, tra cui C4D, OBJ, FBX, GLB, glTF, DAE e 3DS. Le opzioni di clonazione integrate consentono agli artisti di creare griglie in forma cubica, sferica o cilindrica in modo semplice e veloce. È possibile utilizzare qualsiasi livello o comp per personalizzare texture e materiali sfruttando tutta la potenza di After Effects.

La reattività, la riproduzione e il rendering sono stati migliorati in Trapcode Particular.

I miglioramenti dell’interfaccia di Looks migliorano la user-experience e la qualità della gestione dei colori.

Il supporto nativo per la lingua tedesca e coreana è stato aggiunto in quasi tutti gli strumenti di Red Giant.

Capsule

Gli abbonati a Maxon One possono accedere liberamente alla vasta libreria di Capsule Maxon con un’ampia varietà di asset per dare il via a qualsiasi progetto. Oltre alla libreria di materiali Adobe Substance 3D che Maxon ha rilasciato di recente in collaborazione con Adobe, questa versione include molte nuove e fantastiche capsule.

Il Generatore Ivy è una capsula di Nodi Scena in Cinema 4D che permette agli utenti di aggiungere edere animate alla superficie di edifici e oggetti. Creata in collaborazione con Rocket Lasso, questa capsula offre 2 diversi set di edera per una varietà di look.

Sempre di Rocket Lasso, il Modificatore Partition è una capsula di Nodi Scena in Cinema 4D che permette di suddividere i modelli in elementi da ridimensionare dinamicamente per creare assi di legno, pareti rocciose e altro ancora.

Wood Floors Vol. 01 è una capsula di materiali Redshift in Cinema 4D. Creati da Fuchs & Vogel, questi materiali permettono di impreziosire facilmente i pavimenti nei rendering di interni grazie ad una varietà di modelli e materiali in legno.

Cineware

L’aggiornamento di Cineware per Unreal rende più facile che mai trasferire i materiali da Cinema 4D a Unreal. Grazie al collegamento diretto, non sarà più necessario salvare i file su disco durante il trasferimento. Nota: funziona solo con Unreal Engine 5.0 e successivi e richiede Cinema 4D 2023.0 o versioni successive.

