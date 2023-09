Maxon Introduce Cinebench 2024

Un passo avanti nel benchmarking delle prestazioni per i creativi e per gli appassionati di videogiochi e hardware.

BAD HOMBURG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, azienda che sviluppa soluzioni software professionali per editor, filmmaker, motion designer, artisti degli effetti visivi e creativi di ogni tipo, è fiera di annunciare l’attesissimo rilascio di Cinebench 2024. Quest’ultima edizione del software di benchmarking standard del settore, una pietra miliare nella valutazione delle prestazioni dei computer per ben due decenni, fissa un nuovo standard per la valutazione delle performance, adottando una tecnologia all’avanguardia per fornire ad artisti, designer e creator una rappresentazione più accurata e rilevante delle capacità del loro hardware.









Integrazione del Motore di Rendering Redshift



Cinebench 2024 inaugura una nuova era abbracciando la potenza di Redshift, il motore di rendering predefinito di Cinema 4D. A differenza dei suoi predecessori, che utilizzavano il motore standard di Cinema 4D, Cinebench 2024 utilizza gli stessi algoritmi di rendering sia per le implementazioni CPU che per quelle GPU. Questo passaggio al motore Redshift garantisce che i test sulle prestazioni si allineino perfettamente alle esigenze dei moderni processi creativi, offrendo risultati accurati e coerenti.

Duplice Valutazione delle Prestazioni: CPU e GPU



Cinebench 2024 reintegra il benchmarking della GPU, una funzione assente da Cinebench da ormai dieci anni. L’ultima versione non si limita a valutare le prestazioni della CPU, ma fornisce anche informazioni sulle capacità della GPU, riflettendo l’evoluzione del panorama tecnologico dei software e dei processi di lavoro creativi.

Compatibilità con le Piattaforme più Ampia



Cinebench 2024 è stato progettato per adattarsi a una gamma più ampia di configurazioni hardware. Supporta perfettamente l’architettura x86/64 (Intel/AMD) su Windows e macOS, nonché l’architettura Arm64, per estendere il suo raggio d’azione ad Apple Silicon su macOS e Snapdragon® Compute Silicon su Windows, garantendo la piena compatibilità con gli ultimi progressi della tecnologia hardware. Le prestazioni della GPU di Redshift possono essere valutate su sistemi con processori grafici Nvidia, AMD e Apple compatibili.

Scena di Benchmarking Unificata



Cinebench 2024 semplifica il processo di benchmarking utilizzando un file di scena uniforme per i test sia della CPU che della GPU. Questa innovazione permette agli utenti di capire i vantaggi dell’utilizzo di Redshift su GPU, fornendo una visione reale dei benefici dello sfruttamento dell’hardware grafico all’avanguardia per le attività di rendering.

Interfaccia Utente Rinnovata



Cinebench 2024 presenta un’interfaccia utente rinnovata che migliora l’esperienza dell’utente ed evidenzia gli incredibili risultati artistici ottenuti con il motore di rendering Redshift in Cinema 4D. Questa interfaccia dinamica testimonia il potenziale del motore Redshift e offre agli utenti un’esperienza più intuitiva e visivamente coinvolgente.

Miglioramenti Sottili



Oltre all’interfaccia di superficie, Cinebench 2024 offre una serie di funzioni che migliorano le prestazioni. Con un ingombro di memoria triplicato rispetto a Cinebench R23, il software soddisfa le richieste di memoria dei progetti più moderni. Inoltre, un aumento dello sforzo computazionale 6 volte maggiore e l’utilizzo di set di istruzioni più recenti garantiscono un benchmark in linea con la complessità e la ricercatezza dei progetti creativi contemporanei.

Valutazione delle Prestazioni Ineguagliabile



È fondamentale notare che i punteggi di Cinebench 2024 non possono essere confrontati direttamente con quelli del suo predecessore, Cinebench R23. Grazie all’integrazione di Redshift, di un motore di rendering diverso, di una memoria più ampia e di scene più complesse, Cinebench 2024 offre una valutazione decisamente migliorata e accurata delle moderne capacità hardware.

Disponibilità



Cinebench 2024 è già disponibile per il download sul sito ufficiale Maxon. I creativi, i giocatori e gli appassionati di tecnologia sono invitati a scoprire questo rivoluzionario strumento di benchmarking e a sperimentare in prima persona il salto di qualità offerto nella valutazione delle prestazioni.

Contacts

Contatti per la Stampa

Chloe Larby



Grithaus Agency



(email) chloe@grithaus.agency

(tel.) +44 7454 012045