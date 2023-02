Matrix42 nomina un nuovo CEO e un nuovo CFO per guidare la crescita

Matrix42, fornitore leader di soluzioni SaaS di Enterprise Service Management (ESM), ha annunciato la nomina di Thomas Fetten a nuovo CEO e di Marc Breitfeld a nuovo CFO.

Thomas Fetten vanta una storia di successi nella crescita di aziende tecnologiche e di servizi come IBM, Orange e, più recentemente, DeutscheTelekom, nonché di aziende sostenute da private equity come Getronics e SecureLink. L’esperienza di Fetten nella costruzione di team focalizzati a portare a una forte crescita e nella creazione di valore per i clienti, grazie alla sua profonda conoscenza dei mercati e della tecnologia, saranno determinanti per realizzare la vision di Matrix42. Recentemente Fetten è stato CEO di Deutsche Telekom Security GmbH.

“Tom è un manager di comprovata esperienza, con un curriculum di rilievo nel campo dell’innovazione, dell’esecuzione e dello sviluppo dei talenti”, ha dichiarato Al Monserrat, presidente del comitato consultivo di Matrix42 e partner, Growth & Value Creation di Corten Capital. “Il board è convinto che Tom, insieme al resto del leadership team, saprà implementare la strategia di Matrix42, sviluppare la sua competitività di prodotto e sfruttare le significative opportunità nell’enterprise service management”.

“Sono entusiasta di essere stato nominato CEO di Matrix42 e mi impegnerò a rafforzare le solide fondamenta dell’azienda”, ha dichiarato Thomas Fetten, CEO di Matrix42. “La mia attenzione si concentrerà sull’innovazione, sul miglioramento dell’efficienza, sull’espansione del nostro raggio d’azione in nuovi mercati, continuando a rafforzare le relazioni di fiducia con i nostri oltre 4.500 clienti per creare valore per il loro business. Con il sostegno di Corten, stiamo anche cercando di effettuare acquisizioni per espandere e arricchire la nostra piattaforma tecnologica e fornire maggiore valore ai nostri clienti”.

Marc Breitfeld, il nuovo CFO di Matrix42, vanta una vasta esperienza nell’aiutare le aziende a costruire processi e sistemi finanziari ottimali per consentire la crescita e la scalabilità, semplificando al contempo l’impegno con clienti e partner.

“Il forte background finanziario e lo stile di leadership di Marc aiuteranno Matrix42 a guidare la sua visione strategica e ad avere un’accelerazione della crescita”, ha dichiarato Fetten. “Siamo entusiasti che si inserisca in un team di leadership dinamico e focalizzato sulla generazione di un valore superiore per i clienti e gli azionisti”.

Breitfeld proviene da ATOS Gruppe, dove ha ricoperto il ruolo di CFO e Managing Director.

Il portafoglio ESM di Matrix42 comprende soluzioni di IT Service Management (ITSM), Software Asset Management (SAM), IT Asset Management (ITAM) e Secure Unified Endpoint Management (SUEM). Queste soluzioni sono utilizzate dai clienti di tutto il mondo per ottimizzare la fornitura di servizi ai dipendenti, migliorare la qualità del servizio e ridurre i costi del servizio, contribuendo al successo generale delle loro organizzazioni.