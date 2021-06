Massimo Pizzocri alla direzione dei Professional Display di Epson Emear

Epson ha nominato Massimo Pizzocri nuovo Vice President Professional Displays per la regione EMEAR (Europa, Medio Oriente, Africa, e Russia).

Pizzocri, che mantiene la posizione di Amministratore Delegato per l’Italia, è in Epson da più di 20 anni e la sua attività è stata fondamentale per consolidare il successo dell’azienda in diverse aree.

Pizzocri ha iniziato la sua carriera in Epson Italia nel 1999, diventando Managing Director e successivamente Strategic Marketing Director per l’intera regione EMEA; in seguito Vice President per la divisione Consumer e di recente Vice President per la regione CEE.

Epson è brand di punta nel settore dei videoproiettori, con la prima posizione in Emea nel segmento Pro Displays Projection, raggiunta nell’arco degli ultimi otto anni: detiene il 37% del mercato.

Il percorso che ha portato Epson a diventare punto di riferimento nel segmento Pro Displays parte dal 1989, quando ha sviluppato la tecnologia per il primo videoproiettore acompatto e a cristalli liquidi a colori, VPJ-700. Nel 2005 l’azienda è entrata nel mercato home theater con l’EMP-TWD1, un proiettore con lettore DVD; nel 2006 Epson presenta il videoproiettore EMP-6100, un modello che impediva l’ingresso delle impurità al suo interno; nel 2010 Epson annuncia EB-450Wi, il primo videoproiettore montato a parete con ottica ultra-corta e funzionalità interattive.

Un altro importante aspetto che ha determinato il successo di Epson è stata la sua tecnologia di proiezione 3LCD, sebbene inizialmente il settore preferisse la tecnologia DLP legacy, considerata più affidabile.