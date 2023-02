Mary Kay ispira la prossima generazione di donne leader nel settore STEAM al summit dei giovani

Gli studenti della Young Women’s Preparatory Network / Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School partecipano allo speciale STEAM Day che ispira i futuri leader STEAM

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., sostenitrice a livello mondiale dell’emancipazione femminile e dell’istruzione, ha recentemente ospitato un gruppo di 25 giovani donne della Young Women’s Preparatory Network (YWPN) / Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School del Dallas Independent School District per un’esplorazione educativa e ispirata delle donne nel settore STEAM. Gli eventi hanno portato alla celebrazione dell’International Day of Women and Girls in Science l’11 febbraio.





Gli studenti delle scuole superiori hanno trascorso la giornata presso il Richard R. Rogers Manufacturing / R&D Center (R3) di Mary Kay a Lewisville, TX, dove hanno visitato la struttura all’avanguardia e hanno appreso i diversi aspetti dei processi produttivi legati allo STEAM in una complessa azienda di bellezza globale. Dopo la visita, gli studenti hanno ascoltato un gruppo di donne esperte nei rispettivi settori STEAM. Il gruppo era composto da esperte in settori quali l’innovazione a monte, la formulazione dei prodotti, la tecnologia dell’informazione, la ricerca sui prodotti, la pianificazione del portafoglio e della strategia e lo sviluppo dei processi. Nel pomeriggio, gli studenti hanno partecipato a un pranzo di mentoring in cui hanno avuto l’opportunità di discutere dei diversi percorsi di carriera delle donne in ambito STEAM, delle aspirazioni personali e professionali e di come possiamo incoraggiare, preparare e sostenere meglio le giovani donne che intraprendono una carriera in ambito STEAM.

“ Mary Kay è impegnata a dare potere e ispirazione alla prossima generazione di donne per perseguire le loro passioni, perché il futuro è STEAM”, ha dichiarato Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science di Mary Kay. “ Le donne sono sottorappresentate nella forza lavoro STEAM, ma possiamo ridurre questo divario offrendo alle giovani donne opportunità di apprendimento precoce e di esposizione per cercare ed esplorare le carriere STEAM di loro interesse”.

Young Women’s Preparatory Network è un’agenzia senza scopo di lucro che collabora con i distretti scolastici pubblici di tutto lo Stato del Texas per gestire la più grande rete di scuole pubbliche di preparazione al college, interamente femminili, della nazione. Le scuole YWPN sono situate in quartieri urbani in difficoltà e vantano una comprovata esperienza in termini di risultati accademici, tassi di diploma e di accettazione del college. La YWPN ha costituito la prima partnership pubblico-privata con il Dallas Independent School District, aprendo la Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School nel 2004.

“ Siamo entusiasti che le nostre giovani donne partecipino a una giornata ricca di collegamenti significativi con le donne del settore STEAM e siamo grati a Mary Kay per questa opportunità”, ha dichiarato Lynn McBee, Chief Executive Officer di Young Women’s Preparatory Network. “ Queste future leader sono giovani donne brillanti e di talento. L’esposizione ad altre donne di successo nei settori STEAM e la possibilità di vedere l’impatto che possono avere fornisce loro una motivazione in più per arrivare più lontano, ottenere di più e, si spera, un giorno, cambiare il mondo attraverso lo STEAM”.

Mary Kay celebra e incoraggia le giovani donne che prendono in mano il proprio futuro attraverso la leadership, l’innovazione e la determinazione ad eccellere nei settori STEAM. Le donne rappresentano solo il 28% della forza lavoro nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. [1] Offrendo un sostegno costante alle giovani donne nei settori STEAM, l’azienda porta avanti la missione di Mary Kay, che consiste nel migliorare la vita delle donne di tutto il mondo.

