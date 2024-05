Mary Kay assegna borse di studio a cinque giovani aspiranti scienziati alla Regeneron International Science and Engineering Fair

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., azienda sostenitrice della formazione STEM e dei giovani che perseguono i loro sogni, ha recentemente assegnato tre borse di studio a cinque scienziati di spicco delle scuole superiori, selezionati tra quasi 2.000 partecipanti rappresentanti di quasi 70 paesi, in occasione della Regeneron International Science & Engineering Fair (ISEF) di Los Angeles. Le borse di studio, per un totale di quasi 10.000 dollari, sono state assegnate a studenti che hanno presentato progetti innovativi incentrati sulla ricerca di cure per i tumori che colpiscono le donne, sull’innovazione del packaging sostenibile e sulla protezione delle risorse più preziose del nostro pianeta.









L’ISEF, da più di 70 anni un programma della Society for Science, è il più grande concorso scientifico globale per studenti delle scuole superiori. Attraverso una rete globale di fiere scientifiche locali, regionali e nazionali, milioni di studenti sono incoraggiati a esplorare la loro passione per l’indagine scientifica. Ogni primavera, viene selezionato un gruppo di finalisti tra questi studenti, che ha l’opportunità di concorrere per circa 9 milioni di dollari in premi e borse di studio.

“ Questi futuri leader in ambito STEM hanno presentato ricerche innovative, soluzioni creative e approcci inediti a problemi complessi che avranno un impatto diretto sulle cure per il cancro, sulle pratiche commerciali sostenibili e ridefiniranno le norme del settore”, ha dichiarato Kristin Dasaro, Direttrice della divisione Package Engineering and Sustainability di Mary Kay. “ Abbiamo moltissimo da imparare da questa nuova generazione e Mary Kay è onorata di poterla sostenere nel suo percorso STEM”.

PRESENTAZIONE DEGLI STUDENTI SCIENZIATI

Primo premio: Keshvee Sekhda e Nyambura Sallinen (Georgia, USA)



IdentiCan: l’app che rileva tumori al cervello, al seno, ai polmoni, alla pelle e al pancreas

L’app utilizza la tecnologia IA per identificare tumori cancerosi con una precisione del 99,6%.

Secondo premio: Madalena Filipe e Frederico Mauritty (Lisbona, Portogallo)



HidroQapa: bioplastica idrorepellente ottenuta dal chitosano estratto dai rifiuti di carapaci di gamberetti

Creazione di materiali sostenibili e biodegradabili dai carapaci dei crostacei, che contribuiscono a ridurre gli scarti e l’inquinamento ambientale.

Terzo premio: Carolina de Araujo Pereira da Silva (Rio de Janeiro, Brasile)



Rock the Metals! Indagine sul manganese come fattore scatenante delle neoplasie e sui trasportatori di metalli come target nel trattamento del cancro

Indagine di come i metalli e i loro trasportatori possono influenzare il comportamento delle cellule tumorali per nuovi trattamenti terapeutici contro il cancro.

