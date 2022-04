MapleStory celebra il suo 17o anniversario con uno stimolante viaggio verso la Blooming Forest di Arcana

L’aggiornamento in occasione dell’anniversario propone una vasta gamma di eventi per giocare e ricevere premi!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory, l’originale MMORPG 2D a scorrimento laterale gratuito prodotto da Nexon, ha annunciato che l’ultimo aggiornamento in ordine di tempo per celebrare il suo 17mo anniversario, Blooming Forest, è ora attivo. Con questo aggiornamento la foresta di Arcana è più rigogliosa che mai e gli spiriti invitano i Mapler a trascorrere un po’ di tempo tra fiori, alberi, pietre e anche sterpaglie!





MapleStory vanta una lunga storia in un momento in cui i giochi compaiono sul mercato in un lampo e con altrettanta velocità scompaiono. Lanciato a livello globale nel 2005, grazie al suo esclusivo stile di gioco MMORPG 2D a scorrimento laterale dall’ambientazione straordinariamente adorabile, MapleStory si è guadagnato una legione di fan, i cosiddetti Mapler, e una base di giocatori nostalgici dei giochi di un tempo. Oggi, giunto al suo diciassettesimo anno, MapleStory continua a crescere, offrendo nuove ed entusiasmanti sfide, così come avventure remunerative ai Mapler di tutte le età.

Per festeggiare il 17mo anniversario di MapleStory, gli spiriti hanno cosparso la Blooming Forest di eventi speciali! Partecipando alle diverse attività nel corso di tali eventi, i Mapler possono guadagnare Monete Blooming, da utilizzare presso i negozi Blooming Communal Coin Shop e il Blooming Personal Coin Shop per acquisire preziosi potenziamenti e articoli cosmetici.

Sono tanti i modi in cui i Mapler possono trascorre il tempo nella foresta di Arcana partecipando ad eventi a tema e missioni, tra cui:

Blossoming Flowers (dal 27 aprile al 14 giugno): aiutare i fiori (Blooming Flower) della Blooming Forest a sbocciare esponendoli alla luce del sole per aggiudicarsi premi e Punti Abilità Blooming per ogni fiore sbocciato. I Punti Abilità Blooming possono essere usati dai Mapler per migliorare le statistiche delle loro abilità passive.

(dal 27 aprile al 14 giugno): aiutare i fiori (Blooming Flower) della Blooming Forest a sbocciare esponendoli alla luce del sole per aggiudicarsi premi e Punti Abilità Blooming per ogni fiore sbocciato. I Punti Abilità Blooming possono essere usati dai Mapler per migliorare le statistiche delle loro abilità passive. Floral Blessing (dal 27 aprile al 14 giugno): cospargere i semi in modo che, a primavera, possano sbocciare splendidi fiori. I Mapler che accettano questa missione acquisiranno l’Abilità Floral Blessing, che fornisce privilegi e bonus. Quando potenziano aumentando di livello l’Abilità Floral Blessing, i Mapler possono guadagnare ancora altre Monete Blooming.

(dal 27 aprile al 14 giugno): cospargere i semi in modo che, a primavera, possano sbocciare splendidi fiori. I Mapler che accettano questa missione acquisiranno l’Abilità Floral Blessing, che fornisce privilegi e bonus. Quando potenziano aumentando di livello l’Abilità Floral Blessing, i Mapler possono guadagnare ancora altre Monete Blooming. Blooming Race (dal 27 aprile al 24 maggio): attraversare la mappa, evitando i diversi ostacoli posti dai cinque stadi della gara per guadagnare Monete Blooming in funzione dell’ultimo livello superato.

(dal 27 aprile al 24 maggio): attraversare la mappa, evitando i diversi ostacoli posti dai cinque stadi della gara per guadagnare Monete Blooming in funzione dell’ultimo livello superato. Legion Gardening (dal 27 aprile al 14 giugno): dare una mano a rimuovere le sterpaglie per far sì che i fiori della Blooming Forest possano sbocciare. I giocatori con livello Legion di oltre 500 (totale cumulativo di tutti i livelli del proprio personaggio) potranno continuare a rimuovere le sterpaglie indipendentemente dal loro status di accesso.

(dal 27 aprile al 14 giugno): dare una mano a rimuovere le sterpaglie per far sì che i fiori della Blooming Forest possano sbocciare. I giocatori con livello Legion di oltre 500 (totale cumulativo di tutti i livelli del proprio personaggio) potranno continuare a rimuovere le sterpaglie indipendentemente dal loro status di accesso. Blooming Moment (dal 27 aprile al 14 giugno): la luce del sole e il vento della Blooming Forest sono molto speciali. Entrare nella mappa del prato della Blooming Forest al trentesimo minuto di ogni ora per ricevere il potenziamento Warm Spring Sunlight (Calda luce del sole di primavera) o Cool Spring Wind (Fresco vento di primavera). Cool Spring Wind sarà attivo ogni ora dispari, mentre Warm Spring Sunlight ogni ora pari. I potenziamenti Warm Spring Sunlight e Cool Spring Wind avranno un effetto cumulativo con altri effetti di potenziamento simili. Warm Spring Sunlight : concede +15% EXP per 30 minuti Cool Spring Wind : concede +15 STR/DEX/INT/LUK, +15 ATT Arma/ATT Magia, +15% Difesa nemico ignorata, +15% Danno al boss, +1.500 Max HP/Max MP per 30 minuti

(dal 27 aprile al 14 giugno): la luce del sole e il vento della Blooming Forest sono molto speciali. Entrare nella mappa del prato della Blooming Forest al trentesimo minuto di ogni ora per ricevere il potenziamento (Calda luce del sole di primavera) o (Fresco vento di primavera). Cool Spring Wind sarà attivo ogni ora dispari, mentre Warm Spring Sunlight ogni ora pari. I potenziamenti Warm Spring Sunlight e Cool Spring Wind avranno un effetto cumulativo con altri effetti di potenziamento simili.

Non lasciare la foresta di Arcana incustodita! Tanto divertimento e ricchi premi attendono i giocatori di MapleStory nella Blooming Forest.

Informazioni su MapleStory https://maplestory.nexon.net

MapleStory è uno dei giochi di ruolo online multigiocatore di massa (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) a scorrimento laterale gratuiti di più vasta portata e più attivi in assoluto che conta oltre 13 milioni di giocatori registrati presso i suoi soli servizi globali su un totale di sette servizi MapleStory a livello mondiale. Lanciato originariamente nel Nord America nel maggio del 2005, il gioco continua a espandersi e a evolversi insieme alla sua appassionata comunità dal suo lancio oltre 17 anni fa. Ad oggi sono stati creati più di 274 milioni di personaggi, il che farebbe il Mondo di Maple di MapleStory il quarto Paese più popolato al mondo.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

