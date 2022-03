MapleStory annuncia l’aggiornamento Double Trouble Superstars con l’aggiunta della creazione di personaggi Yeti x Pink Bean World

Il nuovo aggiornamento ha nuovi contenuti tra cui Singles’ o Couples’ Army di Joining Spring insieme a significativi miglioramenti del client di gioco, nuove missioni e premi evento!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory, il popolare MMORPG globale giocabile gratuitamente di Nexon, ha annunciato oggi che il nuovo aggiornamento Double Trouble Superstars è disponibile per i giocatori. L’aggiornamento aggiunge offerte con la creazione di personaggi Yeti e Pink Bean World, che dà anche una spinta al gioco unitamente a eventi speciali, l’esercito dei singoli e delle coppie, insieme a importanti premi da vincere! Questo aggiornamento porta anche il lungo atteso client da 64 bit al lanciatore di Nexon; gli appassionati di Maple finiranno per accorgersi delle migliori prestazioni del client del gioco.

Uno degli eventi più attesi è in arrivo per MapleStory: Yeti x Pink Bean World. I giocatori possono creare un carattere Yeti e un Pink Bean nel mondo dedicato e ottenere un’abilità che concede incrementi quali il 50% di EXP e il 30% di danneggiamento a tutti i mostri. Questi incrementi non sono il solo premio di partecipazione! Immergendosi in vari eventi come il Monster Punch King e Step Up, i giocatori otterranno ricompense affascinanti come Mega Character Burninator, Growth Potions, titoli Pink Bean/Yeti, Pink Bean/Yeti tematici Damage Skins e un posto nelle graduatorie dell’evento Monster Punch King per vincere premi Maple Points.





Anche se i giocatori non devono scegliere tra Yeti e Pink Bean, devono scegliere tra Singles’ Army e Couples’ Army. Gli eserciti competono tra loro a costruire la statua più imponente e ogni giocatore sceglierà una parte per contribuire a costruire la statua, donando il materiale, Spring Energy, ottenibile uccidendo i mostri o ottenendo i cuori che cadono dal cielo sulle carte delle città importanti, durante il tempo dei solitari e delle coppie. Ai membri degli eserciti, in base allo stato di completamento delle statue verranno conferiti vari articoli inerenti al gioco, come Invincible Singles’ Army O la panoplia Loving Couples’ Army, Singles’ Army O Couples Army Damage Skin e Singles’ Army O Couples’ Army Statue Chair.

L’evento finale sarà quello che i giocatori cercano, al fine di accelerare la crescita dei loro caratteri. Inoltre i giocatori possono ottenere la scatola Hasty Hunting, completando le missioni affrettate della giornata. In aggiunta ai vari premi nella scatola, il semplice fatto di aprire una scatola consentirà ai giocatori di provare la caccia più veloce con Haste Boosters.

Ultima cosa, ma non meno importante, MapleStory offre una serie di premi speciali per gli appassionati Maple che giocano sul servizio di gaming su cloud GeForce NOW dal 25 marzo al 29 aprile. Come ringraziamento per aver giocato sul servizio di gaming Nvidia, gli appassionati di Maple livello 30 che aprono la sessione su MapleStory con GeForce Now riceveranno una specifica ricerca “GeForce Now” che concede ai giocatori un Lil Boo Pet, più una scatola event GFN che si può aprire 24 ore dopo l’acquisto.

Questo aggiornamento porta anche una significativa revisione del client del gioco, aggiornandolo a 64 bit quando lancia dal lanciatore Nexon (i giocatori di MapleStory su Steam possono attendersi il client a 64 bit in un imminente aggiornamento). Double Trouble Superstars consente ai giocatori di godere della MapleStory migliore di sempre!

Informazioni su MapleStory https://maplestory.nexon.net

MapleStory è uno dei giochi di ruolo online multigiocatore di massa (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) a scorrimento laterale gratuiti di più vasta portata e più attivi in assoluto che conta oltre 13 milioni di giocatori registrati presso i suoi soli servizi globali su un totale di sette servizi MapleStory a livello mondiale. Lanciato originariamente nel Nord America nel maggio del 2005, il gioco continua a espandersi e a evolversi insieme alla sua appassionata comunità dal suo lancio oltre 16 anni fa. Ad oggi sono stati creati più di 274 milioni di personaggi, il che renderebbe MapleStory il quarto Paese più popolato al mondo.

Informazioni su Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

