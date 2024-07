Manhattan Associates è stata premiata con il SupplyTech Breakthrough come azienda più innovativa dell’anno

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato oggi di essere stata nominata da di SupplyTech Breakthrough per il premio Innovazione dell’Anno per il 2024. Tra migliaia di nomination, Manhattan Active® Yard Management, con la sua capacità di unificare le funzioni di distribuzione e logistica, è stata riconosciuta come la soluzione per la supply chain più innovativa dell’anno.





L’anno scorso, Manhattan ha annunciato la sua soluzione di nuova generazione per la gestione del piazzale finalizzata ad espandere la visione dell’azienda di una catena logistica unificata . Riprogettando la gestione del piazzale in modo che funzioni fluidamente con le sue soluzioni leader del settore, per la gestione del magazzino e dei trasporti, su un’unica piattaforma cloud nativa, Manhattan ha completato l’unificazione digitale della distribuzione e della logistica nel mondo fisico

Manhattan ha fornito funzionalità di gestione del piazzale nell’ambito della sua fornitura trimestrale di innovazioni, immediatamente disponibili per tutti i clienti di come parte del loro abbonamento.

“Storicamente, la gestione del piazzale è stata uno degli anelli più deboli della supply chain end-to-end, con molte aziende che si affidano ancora a soluzioni poco tecnologiche per gestire le loro operazioni. Queste inefficienze hanno un impatto significativo su tutta la catena di fornitura”, ha dichiarato Bryan Vaughn, amministratore delegato di SupplyTech Breakthrough Awards. “Manhattan Active gestione del piazzale è perfettamente in grado di affrontare queste sfide aziendali e di colmare il divario tra distribuzione e logistica. Riconosciamo loro con orgoglio questa offerta innovativa e all’avanguardia nel settore”.

“Siamo lieti che Manhattan sia il vincitore nella categoria Innovazione complessiva dell’anno. Il nostro Yard Management fornisce approfondimenti in tempo reale e aggiornamenti dinamici, creando realmente un approccio unificato e promuovendo opportunità di ottimizzazione che non sono possibili con i tradizionali sistemi isolati. I distributori hanno ora una visibilità completa su ogni parte delle loro operazioni di piazzale, che porta a una maggiore efficienza del magazzino e a reti di trasporto più rapide”, ha dichiarato Blake Coram, direttore del Product Management di Manhattan Associates. “Questo riconoscimento è un’ulteriore conferma dell’innovazione e della visione leader del mercato di Manhattan”.

La missione del programma annuale SupplyTech Breakthrough Awards è quella di onorare l’eccellenza e riconoscere la creatività e il successo di aziende, tecnologie e prodotti nel settore della tecnologia della supply chain. SupplyTech Breakthrough fa parte dell’organizzazione Tech Breakthrough, una piattaforma globale di market intelligence e di riconoscimento delle aziende nei settori tecnologici più competitivi del momento.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l’esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica, contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all’avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel. Per ulteriori informazioni: www.manh.com.

