Making Science continua l’espansione internazionale con due acquisizioni nel Q1 del 2022

Le acquisizioni includono l’agenzia di media full-service Tre Kronor Media e l’agenzia digitale ELLIOT

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Making Science ha annunciato oggi una partecipazione del 70% in United Communications Partners Inc. (UCP), proprietaria al 100% di Tre Kronor Media – l’agenzia di media full service con sedi in Svezia e Danimarca.

Parlando della notizia, Niclas Fröberg, presidente di UCP Inc e CEO di Tre Kronor, ha detto: “Making Science offre a UCP e Tre Kronor Media la possibilità di rafforzare l’attuale portafoglio di servizi e migliorare la forza competitiva del gruppo UCP. Il gruppo può ora aggiungere una gamma completa di competenze tra cui AdTech, dati, CRM e lo status di rivenditore di Google, che sono la chiave per il nostro futuro successo come agenzia media full service nel Nord Europa“.

Solo una settimana prima di questo annuncio, Making Science ha anche completato l’acquisizione dell’agenzia ELLIOT – la principale agenzia di marketing digitale in Georgia, dove l’azienda ha già una forte posizione. Questa mossa espande le capacità di outsourcing di Making Science nelle operazioni di marketing, con un nuovo centro servizi. L’acquisizione di ELLIOT contribuirà anche all’EBITDA dell’azienda e porterà più di mezzo milione di Euro di margine lordo aggiuntivo nel 2022.

Le acquisizioni fanno parte del processo di espansione che Making Science sta portando avanti dal 2020, sia a livello nazionale che internazionale. Queste acquisizioni nel primo trimestre del 2022 ne seguono sette effettuate nel 2021, come parte della strategia di crescita organica dell’azienda.

Parlando dell’annuncio di Tre Kronor Media, Jose Antonio Martinez Aguilar, CEO di Making Science, ha detto: “La regione nordica è un mercato strategico per Making Science e siamo lieti dell’integrazione di Tre-Kronor. Abbiamo lavorato con loro su diversi progetti durante il 2021 con ottimi risultati per i clienti. Siamo convinti che la nostra partnership con il team di Tre-Kronor Media rafforzerà il nostro posizionamento come leader nel Digital Marketing e AdTech nella regione“.

Jose ha dato un ulteriore approfondimento sulle recenti mosse di acquisizione di Making Science, commentando: “Iniziamo l’anno con la stessa determinazione con cui abbiamo chiuso il 2021, scommettendo sul talento digitale, la diversificazione e l’espansione, per fare un altro passo avanti nella nostra crescita aziendale. Siamo convinti che l’acquisizione di Tre Kronor Media e ELLIOT rafforzerà le nostre operazioni di marketing e le capacità di outsourcing, aumentando i nostri centri di servizio globali“.

“Le due acquisizioni aumenteranno la nostra presenza europea nei paesi nordici, oltre a contribuire all’espansione delle operazioni negli Stati Uniti.”

Gli accordi vedranno incorporare nella forza lavoro di Making Science 50 professionisti da Tre Kronor Media e 30 da ELLIOT. Con questi 80 nuovi professionisti nel suo team, Making Science continua il suo impegno a consolidare una forza lavoro altamente specializzata in aree come il tagging delle campagne, la creatività, il marketing digitale, la configurazione dei dati e l’ottimizzazione delle campagne, più importante che mai nel settore digitale dove c’è un’enorme domanda di talenti ma assicurarseli è molto difficile.

A proposito di Making Science

Making Science è una società di consulenza tecnologica e di marketing digitale specializzata in e-commerce e trasformazione digitale. Il suo modello di business risponde alla crescente necessità delle aziende di digitalizzare la loro intera catena del valore, in particolare nell’area del marketing. I mercati in cui opera Making Science sono la pubblicità digitale, l’analitica dei dati, l’e-commerce, l’analitica del cloud, l’e-commerce e il cloud, tutti con alti tassi di crescita. Il gruppo Making Science impiega attualmente più di 800 persone e ha presenza e sviluppo tecnologico in Spagna, Portogallo, Messico, Colombia, Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda, Georgia e Stati Uniti.

L’azienda è stata scelta come PMI dell’anno 2019 dalla Camera di Commercio di Madrid e ha recentemente ricevuto il premio C.R.E.C.E. (Rapidly Expanding Company with Exponential Growth) dalla società di consulenza Ernst and Young nell’ambito degli Entrepreneur of the Year Awards.

Ha inoltre ottenuto la 71ª posizione nella classifica FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2021, redatta dal Financial Times, posizionandosi come la prima azienda europea in più rapida crescita nel settore marketing e vendite. Making Science ha anche aderito all’iniziativa Pledge 1%, sostenendo le organizzazioni non profit della nostra comunità con un impegno che avrà un grande impatto in futuro.

Contacts

Making Science

Rebecca Pozzi Taubert, Marketing Specialist



rebecca.pozzi@makingscience.com

T. 02 89041064

Mónica González, Marketing and Communications Director



monica.gonzalez@makingscience.com

T. 91 309 02 09



Making Science |