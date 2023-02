Lygg estende i voli in aerei privati ai viaggi d’affari in generale nei paesi nordici

La startup dell’aviazione aggiunge nuove destinazioni ai suoi voli da e per Helsinki, Finlandia; Örebro e Linköping, Svezia, e Tallinn, Estonia, a partire dal 16 gennaio 2023.

La piattaforma innovativa riduce i tempi e i costi dei viaggi d’affari con aerei privati su rotte ottimizzate.

L’ottimizzazione delle risorse e degli itinerari riduce ampiamente le emissioni di CO2, mentre evitare gli hub aeroportuali riduce già l’impronta di carbonio dei viaggiatori.

La piattaforma offre agli operatori di piccoli aerei la possibilità di programmare ore di volo e prevedere guadagni futuri.

HELSINKI, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Mentre i viaggi per affari riprendono a ritmo pre-pandemia e i dipendenti rifiutano i fastidi delle linee aeree commerciali, Lygg sta ridefinendo i viaggi d’affari offrendo voli privati alle tariffe dei viaggi aerei commerciali. La startup finlandese di viaggi aerei regionali utilizza aerei privati già esistenti e i relativi piloti, abbinati a servizi di auto, per offrire rotte di volo che portano i passeggeri a destinazioni poco servite dalle linee aeree tradizionali in città di tutta Europa, con un servizio porta a porta. In gennaio, Lygg ha iniziato a offrire rotte da e per Helsinki, Finlandia; Örebro, Svezia; Linköping, Svezia e Tallinn, Estonia, a partire da lunedì 16 gennaio 2023.





Le nuove rotte di volo giungono al seguito dei voli promozionali e charter da record nel 2022 per presentare le offerte di Lygg ai viaggiatori. Dal giugno dell’anno scorso, quando sono iniziate le operazioni, Lygg ha completato 52 voli verso 17 destinazioni in 12 Paesi europei.

“Queste nuove rotte di volo sono una conferma che il modello di viaggio regionale di Lygg sta trovando un riscontro nella comunità dei viaggiatori d’affari”, ha dichiarato Roope Kakäläinen, CEO e Co-fondatore di Lygg. “Da una parte assicuriamo la soddisfazione dei viaggiatori con efficienza continua dal marciapiede all’aereo che anticipa i risparmi per le aziende. Dall’altra offriamo agli operatori di piccoli aeromobili la possibilità di programmare ore di volo future e di conseguenza prevedere i loro guadagni. Clienti soddisfatti, risparmi, redditività: è una combinazione vincente”.

Le nuove destinazioni di città e Paesi offerte da Lygg sono collegati da voli diretti, programmati e ottimizzati attraverso la piattaforma di mobilità smart di Lygg, incentrata sul cliente e sul modello commerciale guidato dalla domanda. L’app Lygg per i clienti consente ai clienti aziendali con esigenze di viaggi periodici di prenotare itinerari da un punto all’altro dell’Europa.

“Abbiamo persone che si spostano con frequenza settimanale, quindi l’utilizzo [di voli privati] potrebbe essere molto attivo … abbiamo [inoltre] molti viaggiatori [che vengono] qui in fabbrica. Il campo volo più vicino è a Kuopio, ma ci vuole sempre del tempo per arrivare qui [a IIsalmi]”, spiega Tommi Väänänen, responsabile della supply chain per Ponsse Plc, uno dei primi produttori al mondo di macchine forestali su larga scala. Ponsse prevede di servirsi dei voli diretti offerti da Lygg sulla rotta esistente Helsinki-Iisalmi per un più facile accesso alla sede remota dell’azienda.

Dal 2020, la piattaforma di viaggi aerei regionali della startup scandinava affronta con le sue soluzioni le inefficienze dell’attuale modello di viaggi d’affari della regione. Gli svantaggi dell’industria dell’aviazione sono stati ampliati con il ritorno in massa di viaggiatori a seguito dei recenti lockdown dovuti alla pandemia (Perché i ritardi e i voli cancellati sono così problematici quest’estate – Vox.) Lygg mira ad eludere questi problemi offrendo ai clienti soluzioni di viaggi aerei regionali su misura come alternativa a rotte a corto raggio di linee aeree commerciali, i cui voli sono stati interrotti a causa della pandemia o sono semplicemente diventati mezzi per riempire gli aerei dei vettori a lungo raggio.

La tecnologia alla base della piattaforma di Lygg consente precise misurazioni dei volumi di passeggeri e cargo nel tempo, permettendo a Lygg di organizzare in maniera sostenibile frequenze di voli con il minimo di posti vuoti. I nuovi voli servono destinazioni a rotazione, come segue:

Helsinki, Finlandia – Örebro, Svezia, voli giornalieri da lunedì a venerdì;

Helsinki, Finlandia – Lynköping, Svezia, frequenza settimanale;

Örebro, Svezia – Tallinn, Estonia, voli settimanali da lunedì a venerdì;

Helsinki, Finlandia – Tallinn, Estonia, fino a tre voli giornalieri, che aumentano fino a sei rotazioni giornaliere.

La piattaforma Lygg abbina anche la distanza e il carico utile per un utilizzo intelligente delle risorse: praticamente fa coincidere aerei e strutture adatte alla domanda. I velivoli utilizzati negli itinerari di volo sono ottimizzati al massimo della capacità o comunque il più possibile. Un aspetto importante è il fatto che la piattaforma offre agli operatori della flotta digitalizzata di Lygg il vantaggio senza precedenti di essere prevedibile e la garanzia di ricavi per questa classe di velivoli. Inoltre, l’ottimizzazione delle risorse riduce notevolmente le emissioni di anidride carbonica. Ad esempio, un volo di collegamento diretto Tampere-Stoccolma, rispetto all’offerta di una linea aerea tradizionale attraverso una hub aeroportuale, riduce del 43% le emissioni di CO2. Gli aerei previsti per le nuove destinazioni attualmente sono:

Un Pilatus PC-12, aereo monomotore a turbina

Due Piper Pa-31, bimotore turbocompresso a pistoni

Due Beechcraft Super King Air 200, un bimotore a turboelica

La soluzione Lygg per i viaggi d’affari massimizza l’efficienza ed elimina i costi inutili associati alle linee aeree commerciali per i clienti, operando da aeroporti più piccoli e periferici e campi volo o terminal privati. Alla fine, tempo e denaro persi inviando il personale sulle linee aeree commerciali vengono recuperati sfruttando risorse poco utilizzate, come aeroporti e nuove categorie di velivoli. I nuovi voli opereranno da terminal business premium privati, facili da usare e dotati di servizi di assistenza ubicati a Helsinki e Tallinn. Gli aeroporti locali verranno utilizzati a Örebro e Linköping.

“È un mercato a doppio vantaggio e redditizio fin dal primo giorno di attività per tutte le parti coinvolte che traggono vantaggio dalla nostra offerta”, ha dichiarato Jari-Jussi Viinikkala, CFO e Co-fondatore di Lygg. “L’attraente esperienza clienti di Lygg ha conquistato la riluttanza dei passeggeri a viaggiare per affari e ha portato valore agli operatori di questi velivoli. Riattivando le rotte dirette che erano sparite a causa della pandemia e creandone di nuove, Lygg sta portando vitalità economica nelle regioni servite dall’azienda”.

Informazioni su Lygg

Attraverso la sua piattaforma, Lygg offre ai suoi clienti viaggi aerei privati regionali porta a porta, con collegamenti diretti, a costi commerciali. Lanciata in Finlandia nel 2020, Lygg è stata fondata da Flymass Oy per trasformare l’esperienza dei viaggi aerei per affari. Attraverso la sua app, i clienti risparmiano tempo, godono della facilità di viaggio e promuovono allo stesso tempo un ecosistema di aviazione sostenibile. www.lygg.com

