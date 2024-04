L’ultima generazione degli switch Metro Ethernet di Alcatel-Lucent Enterprise è ha ottenuto la certificazione MEF

Metro Ethernet Forum certifica gli OmniSwitch 6570M, 6560 & 6465T

COLOMBES, Francia–(BUSINESS WIRE)–Alcatel-Lucent Enterprise, fornitore leader di soluzioni di rete, comunicazione e cloud personalizzabili per i mercati verticali, ha ottenuto la certificazione dal Metro Ethernet Forum (MEF) per l’ultima generazione dei suoi switch Metro Ethernet.





Gli switch Ethernet Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch® 6570M, OmniSwitch® 6560 e OmniSwitch® 6465T sono stati sottoposti a test rigorosi e convalidati come conformi alle meticolose specifiche MEF 3.0 per prestazioni, affidabilità e agilità, in quanto soddisfano le esigenze di service provider, operatori, Smart Cities e imprese.

Il MEF è una federazione globale di fornitori di reti, cloud e tecnologia che collaborano per favorire la trasformazione digitale delle imprese. Questo consente la fornitura di servizi dinamici, affidabili e certificati che permettono alle imprese di implementare la trasformazione digitale e far crescere il proprio business.

La certificazione MEF dei modelli OmniSwitch di Alcatel-Lucent Enterprise offre ai clienti del metro ethernet la certezza che il loro traffico utente possa essere trasportato in modo sicuro attraverso reti le reti dei service provider in modo flessibile, resiliente e scalabile. Tutti gli switch certificati sono anche ottimizzati per le Operation, l’Amministrazione e la Manutenzione (OAM) e gli utenti possono facilmente identificare problemi basati sul flusso, visualizzare le impostazioni di QoS (Qualità del Servizio), analizzare i modelli di traffico e effettuare test e monitoraggio dei risultati su richiesta e in tempo reale.

Stephan Robineau, EVP, Network Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise ha dichiarato: “Ottenere la certificazione MEF per la nostra ultima generazione di switch Ethernet rappresenta una tappa importante per Alcatel-Lucent Enterprise e riflette il nostro impegno nell’offrire tecnologia di rete di livello mondiale. Garantisce ai nostri clienti soluzioni di rete ottimizzate, con le migliori prestazioni possibili. Siamo lieti di continuare a sostenere i nostri clienti Metro Ethernet e di contribuire a potenziare ulteriormente la trasformazione digitale delle imprese.”

A proposito di Alcatel-Lucent Enterprise:

Alcatel-Lucent Enterprise offre alle imprese soluzioni tecnologiche, al fine di connettere persone, dispositivi e processi.

ALE fornisce soluzioni di rete, comunicazione e cloud con servizi su misura per favorire il successo dei propri clienti, con modelli di business flessibili in cloud, on premises o ibridi. Tutte le soluzioni sono certificate, a basso impatto ambientale e intrinsecamente sicure.

Oltre 100 anni di innovazione hanno fatto di Alcatel-Lucent Enterprise un partner affidabile per oltre un milione di clienti nel mondo.

Alcatel-Lucent Enterprise è un’azienda privata con sede in Francia, con oltre 3400 partner commerciali diretti è presente in tutto il mondo con un forte focus locale.

