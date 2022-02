L’operatore 5G giapponese locale Hytec Inter seleziona il software RAN di Radisys

La piattaforma LLC 4K di Hytec Inter integrata con il software Connect RAN di Radisys offre una soluzione in loco per le implementazioni 5G locali dei clienti in Giappone e nel mondo

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader globale nel campo delle soluzioni di telecomunicazione aperte, ha annunciato oggi che l’operatore giapponese 5G Hytec Inter sfrutterà il software Connect RAN di Radisys per utilizzare la sua soluzione 5G locale per reti private. La soluzione 5G Connect RAN di Radisys, conforme agli standard 3GPP, crea i presupposti per una rete 5G agile e flessibile personalizzata in base ai requisiti specifici delle varie applicazioni 5G, con spese in conto capitale minime nonché accelerazione dei tempi di commercializzazione e di generazione delle entrate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

