Long Tale Games rilancia Life is Feudal: MMO su Steam con un importante evento, la Campagna di ripristino dell’equilibrio

KUALA LUMPUR, Malesia–(BUSINESS WIRE)–Long Tale Games (LTG) annuncia il rilancio su Steam di Life is Feudal: MMO. Per mostrare il suo apprezzamento della community del gioco, l’editore sta lanciando un evento speciale mirato ai giocatori originali, la Campagna di ripristino dell’equilibrio. I giocatori che hanno effettuato acquisti durante il round precedente di Life is Feudal: MMO riceveranno LiF Coin speciali che possono essere scambiati per un abbonamento al gioco.





Fin dal suo rilancio, nel 2023, Life is Feudal: MMO è passato a un modello basato su abbonamento, eliminando tutte le funzioni “pay-to-win”. Questa transizione assicura parità di condizioni per tutti i giocatori, promuovendo l’equità in quanto il successo nel gioco ora dipende completamente dalle capacità e dall’impegno del giocatore, creando un ambiente più coinvolgente. Finora il gioco veniva distribuito solo tramite la piattaforma di gaming dell’editore (LTG.com), mentre con questo rilancio la sua presenza si espande ad altri punti vendita, iniziando da Steam.

Evgenii Romin, Direttore editoriale presso Long Tale Games, ha espresso il suo entusiasmo per l’imminente rilancio e la relativa campagna nei seguenti termini: “Guardiamo con fiducia al lancio di ‘Life is Feudal: MMO’ presso un pubblico più vasto attraverso Steam. Inoltre desideriamo ringraziare la nostra community tramite la campagna di ripristino dell’equilibrio. Questa proposta ripetuta dimostra il nostro apprezzamento per il supporto offertoci dai giocatori e rispecchia il nostro impegno ad assicurare un’esperienza di gioco equa e gratificante”.

Life is Feudal: MMO è stato migliorato significativamente attraverso uno sviluppo ininterrotto, un ribilanciamento mirato e l’eliminazione di vari bug, al contempo mantenendo un forte legame con la sua community, con uno speciale riconoscimento ai contributi dei modder. Il gioco ha vissuto un vero e proprio rinascimento con oltre 150 aggiornamenti – nuovi elementi, edifici, professioni e meccaniche del gioco – oltre all’introduzione di funzioni da lungo tempo attese, come il chat vocale nel corso del gioco, sistemi anti-imbroglio e contenuti aggiuntivi. Questi progressi ed eventi molto interessanti, come la competizione King of the Hill, hanno arricchito profondamente l’esperienza di gioco. Grazie a tutti i giocatori e alla community MMO per il loro impegno a migliorare il nostro simulatore preferito della vita come veramente si svolgeva nel Medioevo.

Guardando al futuro, la road map per Life is Feudal: MMO include aggiornamenti importanti ispirati dal feedback della community, come una nuova mappa e molti miglioramenti che saranno apportati al gioco entro il primo semestre del 2024. Questa strategia sottolinea l’impegno di LTG a sviluppare Life is Feudal: MMO collaborando fianco a fianco con la community.

Cos’è Life is Feudal: MMO

È un MMORPG sandbox (un gioco in cui i giocatori creano obiettivi e avventure) ambientato in un duro mondo medioevale di nome Abella. I giocatori si ritrovano in questo strano nuovo mondo senza alcuna memoria del passato e devono apprendere velocemente gli elementi fondamentali per sopravvivere, dalla caccia e raccolta all’individuazione di alleati che li sosterranno nei momenti di necessità. Mentre il loro viaggio continua, i giocatori saranno in grado di acquisire nuove capacità grazie alle quali potranno costruire armi complesse, edifici e anche paesi, castelli e imponenti fortezze.

Sia che i giocatori scelgano di riunirsi in gilde e marciare verso epiche guerre di conquista o padroneggiare le tecniche di sopravvivenza da soli, il gioco offre opportunità illimitate di esplorazione e conquista, indipendentemente dal cammino che decidono di intraprendere.

Informazioni su Long Tale Games

Long Tale Games (LTG) è un editore operante nel multiverso del gaming, che si propone di rinvigorire giochi leggendari con nuove energie e impiegando tecniche innovative di acquisizione utenti e di monetizzazione. Con un portafoglio diversificato che include tutte le tipologie di giochi, da quelli classici ai web3, LTG mette a frutto la propria competenza nel settore per promuovere giochi classici e gemme ignote, convertirli per altre piattaforme, svilupparli ulteriormente e supportarne il marketing, facendo sì che ciascun progetto sia oggetto di un approccio personalizzato. Fondamentalmente, LTG è guidata da veterani del settore che credono in una strategia basata sulla community, per interessare i giocatori al processo di sviluppo al fine di ravvivare ogni gioco, dimostrando il loro impegno a rilanciare giochi adorati e dando impulso alla crescita di nuove imprese nel mondo del gaming.

Per saperne di più visitare corp.ltg.com

Il modello di monetizzazione: abbonamento mensile al prezzo di 14,99 dollari, con un periodo di prova gratuito di 7 giorni per nuovi utenti e 30 giorni per i proprietari della versione originale di Life is Feudal: MMO su Steam.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derrick Stembridge



Direttore globale pubbliche relazioni LTG



d.stembridge@longtalegames.com