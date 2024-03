Logistics Reply: l’assistente conversazionale basato su intelligenza artificiale LEApedia vince il premio “Miglior prodotto LogiMAT 2024”

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–LEApedia, un assistente conversazionale basato sull’intelligenza in grado di offrire una nuova modalità di interazione con i sistemi di gestione del magazzino, è stato premiato come “Miglior prodotto LogiMAT 2024” nella categoria “Software, Communication & IT. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato in occasione della Fiera Internazionale dell’Intralogistica LogiMAT 2024 e premia le soluzioni e i prodotti in ambito logistico che permettono l’ottimizzazione dei processi interni, la riduzione dei costi e l’incremento della produttività.









Grazie ad un motore AI multi-agente, LEApedia, parte della piattaforma WMS SaaS cloud-native LEA Reply™ di Logistics Reply, società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni software innovative per la supply chain digitale, migliora la gestione del magazzino, soprattutto nell’analisi di grandi quantità di dati per identificare nuovi pattern e insight.

L’assistente conversazionale si basa su un Language Model progettato per comprendere e rispondere a domande e istruzioni in linguaggio naturale, consentendo agli utenti di interagire con facilità e migliorando notevolmente l’usabilità. Una funzionalità di ricerca avanzata, inoltre, consente di trovare in modo rapido e intuitivo le informazioni desiderate sia partendo dai termini specifici che dalle descrizioni dei processi complessi. Questa caratteristica migliora l’efficienza e la facilità d’uso del sistema di WMS semplificandone la navigazione e l’accesso ai dati rilevanti.

LEApedia, si adatta alle esigenze specifiche e all’ambiente software di ogni cliente rendendolo adatto sia alle piccole imprese che ai centri logistici di medie dimensioni e ai grandi player. L’assistente conversazionale può essere così integrato nella piattaforma LEA Reply™ in tempi brevissimi, senza rallentare le operazioni e può essere aggiornato anche durante l’attività ordinaria senza interruzioni.

“Il premio assegnatoci in occasione di LogiMAT 2024 è un’ulteriore prova delle potenzialità della nostra soluzione WMS, e degli investimenti per arricchirla di funzionalità innovative per portare nuovo valore ai nostri clienti in ogni fase del loro percorso di trasformazione digitale.” commenta Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply. “Tecnologie come la Generative AI e il Machine Learning aiutano a migliorare la visibilità della supply chain e a prendere decisioni proattive. L’assistente LEApedia, basato sull’AI, offre agli utenti nuove opportunità per scalare in modo efficiente il proprio WMS durante le operazioni di magazzino e per competere nel dinamico settore della logistica”.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Logistics Reply



Logistics Reply fornisce soluzioni software all’avanguardia che permettono alle aziende di ottenere una supply chain digitale efficiente e fortemente connessa in cui diversi sistemi, partner, persone e macchine interagiscono in armonia attraverso l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, la robotica, i wearable e l’IoT. Logistics Reply accompagna i propri clienti nel loro percorso di trasformazione, garantendo un rapido time-to-value e risultati di qualità a lungo termine grazie ad oltre 25 anni di esperienza e ad una profonda conoscenza delle tecnologie e dei processi di supply chain. www.lea.reply.com

Contacts

Contatti media

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Sandra Dennhardt



s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229