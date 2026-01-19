Logistics Reply annuncia il lancio del suo Warehouse AI Agent Builder: GaliLEA Dynamic Intelligence

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, società del gruppo Reply specializzata in soluzioni innovative per l’execution della supply chain e del magazzino, annuncia oggi il rilascio di GaliLEA Dynamic Intelligence, il nuovo AI Agent Builder, nativamente integrato in LEA Reply™ e parte della sua soluzione di Agentic AI per la gestione del magazzino e della supply chain.

Progettata per supportare operazioni di magazzino attraverso un’architettura flessibile e scalabile, LEA Reply abilita l’execution end-to-end della supply chain, evolvendo continuamente per rispondere a livelli crescenti di automazione e complessità operativa. Con l’introduzione di GaliLEA Dynamic Intelligence, la piattaforma consente ai clienti di progettare, configurare e distribuire i propri agenti AI direttamente all’interno dei flussi operativi. Attraverso un’interfaccia visuale disponibile all’interno di LEA Reply WMS, gli utenti possono definire sorgenti dati, comportamenti e azioni, consentendo agli agenti di correlare informazioni provenienti da molteplici sistemi interni ed esterni, rilevare anomalie, attivare workflow e supportare la presa di decisione basandosi su dati operativi in tempo reale.

La soluzione si basa su componenti modulari come prompt, tool, modelli e trigger, che consento la costruzione anche di scenari complessi senza la necessità di competenze di programmazione o specialistiche in ambito AI. Questo approccio accelera l’implementazione di processi guidati dall’AI, riduce le dipendenze tecniche e rende l’automazione più accessibile ai team di operation e di business. Poiché Dynamic Intelligence è completamente integrato nell’ambiente LEA Reply, la soluzione può essere integrata direttamente nei magazzini che già utilizzano LEA Reply WMS, offrendo benefici tangibili in termini di automazione, produttività e reattività operativa lungo l’intera supply chain.

Nel 2024, Logistics Reply è stata premiata con il LogiMAT Best Product Award per GaliLEA, la soluzione di AI multi-agente integrata in LEA Reply, che introduce l’agentic AI nei flussi di lavoro quotidiani dei clienti, abilitando un’orchestrazione più intelligente, supporto decisionale in tempo reale e l’esecuzione autonoma di attività ripetitive o sensibili al fattore tempo.

Con Dynamic Intelligence, i clienti possono:

costruire agenti AI che reagiscono dinamicamente agli eventi operativi

connettere gli agenti a molteplici sorgenti dati interne ed esterne

automatizzare la gestione delle eccezioni e le decisioni ripetitive

snellire i processi di magazzino attraverso azioni adattive guidate dall’AI

progettare agenti a supporto di monitoraggio, analisi e decision-making

prototipare e distribuire rapidamente nuovi casi d’uso senza competenze specialistiche in ambito AI

Estendendo l’applicazione dell’intelligenza artificiale a contesti di magazzino specifici per ciascun cliente, la soluzione consente di raggiungere un’automazione più avanzata e flessibile, oltre a una maggiore resilienza ed efficienza operativa.

“Con oltre 30 anni di esperienza nell’execution di magazzino e nei processi end-to-end di supply chain, abbiamo progettato LEA Reply per evolvere continuamente insieme alle esigenze operative dei nostri clienti”, ha dichiarato Piercarlo Benetti, Partner di Logistics Reply. “GaliLEA Dynamic Intelligence rappresenta un passo significativo nel portare l’agentic AI al cuore delle operazioni di magazzino, consentendo ai clienti di creare e governare i propri agenti AI e aprendo così una nuova fase di flessibilità, autonomia e ottimizzazione continua”

Dynamic Intelligence è disponibile come parte della suite GaliLEA AI all’interno di LEA Reply e può essere attivato sia su nuove implementazioni sia su installazioni esistenti. Per maggiori informazioni, visita:

https://www.reply.com/logistics-reply/it

Logistics Reply

Logistics Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella fornitura di software all’avanguardia per trasformare le supply chain, combinando modularità e connettività avanzata per rispondere alle esigenze dinamiche della logistica e dei magazzini moderni. Le nostre soluzioni garantiscono una collaborazione fluida tra sistemi, persone e macchine, creando un’impronta digitale che orchestra l’automazione avanzata. Ottimizziamo l’efficienza di magazzino attraverso la robotica intelligente e miglioriamo i processi decisionali operativi con l’Intelligenza Artificiale. Con oltre 25 anni di esperienza pionieristica, accompagniamo i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, assicurando rapidità di ritorno e qualità duratura.

Per scoprire le nostre soluzioni software innovative visita https://www.reply.com/logistics-reply/it

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

