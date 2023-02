L’OAG lancia Flight Status Alerts, una visione completamente nuova dei cambiamenti immediati di volo

L’integrazione degli avvisi di stato nella piattaforma di informazioni sui voli offre una potente soluzione tecnologica

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–OAG, leader mondiale nella fornitura di dati e approfondimenti sui viaggi, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo sistema di Flight Status Alerts che offre una visione completamente nuova dei cambiamenti di volo immediati.

Gli avvisi sullo stato dei voli si integrano direttamente la Flight Info Platform di OAG, che già fornisce un flusso continuo di modifiche agli orari dei voli. Flight Status Data, insieme a Flight Schedules, offre ora la più ampia copertura possibile di informazioni sui voli ai clienti di OAG, che includono motori di prenotazione, app per i viaggi e l’ospitalità, app per le compagnie aeree, agenzie di viaggio online, metasearch, motori di ricerca e app per il monitoraggio dei voli.

Questa potente combinazione offre una finestra di volo unica nel suo genere sui principali orari e dati di stato, dal momento in cui il volo viene programmato a quando i bagagli arrivano al nastro, e tutto il resto.

Alimentata da Azure Event Hub di Microsoft, la tecnologia avanzata offre velocità e scala alle notifiche sulla piattaforma di informazioni sui voli dell’OAG. Elabora una media di 40 aggiornamenti al secondo e fornisce milioni di aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti di orario e di stato.

I vantaggi principali della “flight window” includono:

Esperienze di viaggio nuove e migliorate e maggiore fedeltà dei clienti: I clienti possono ora monitorare le modifiche non solo 52 ore prima della partenza, ma anche oltre. Una visione completamente nuova per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi.

Accesso senza attriti a dati di alta qualità: Una piattaforma scalabile e flessibile opera su sistemi cloud -delivered, connessi con API e specifici per le esigenze tecnologiche di ogni cliente.

Maggiore scalabilità e versatilità: I clienti possono ricevere milioni di aggiornamenti in tempo reale, eliminando costosi controlli manuali e offrendo loro la flessibilità di personalizzare gli avvisi in qualsiasi momento.

“ Il futuro dei viaggi è in continua evoluzione e il mercato ha bisogno di un accesso rapido e semplice a ciò che accade a terra e in volo per pianificare, informare e migliorare l’esperienza dei clienti e i risultati operativi”, ha dichiarato Phil Callow, CEO di OAG.

Per saperne di più su Flight Status Alerts, visitare il sito https://www.oag.com/status-alerts.

Informazioni su OAG



OAG è la piattaforma di dati leader nel settore dei viaggi a livello mondiale, che dal 1929 favorisce la crescita e l’innovazione dell’ecosistema del trasporto aereo. Con sede centrale nel Regno Unito, OAG è presente negli Stati Uniti, a Singapore, in Giappone, in Cina e in Lituania. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.oag.com e seguiteci su Twitter @OAG Aviation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media:

Chrissy Azevedo



Corporate Ink per OAG



pressoffice@oag.com