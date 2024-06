Lo studio di Forrester 2024 Total Economic Impact™ ha rivelato un ROI dell’82% per i clienti di HTEC

SAN MATEO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–HTEC, azienda globale di servizi di progettazione digitale, è lieta di annunciare i risultati del suo studio commissionato 2024 Total Economic Impact™ (TEI) svolto da Forrester Consulting. Lo studio ha tracciato un valore attuale a tre anni, corretto per il rischio per una organizzazione composita costituita da intervistati con notevole esperienza lavorativa presso HTEC.









L’analisi costi-benefici di Forrester ha rivelato che HTEC ha fornito un ritorno sugli investimenti (ROI) pari all’82% ai clienti in un periodo di tre anni. Lo studio ha inoltre mostrato una notevole diminuzione del time to market (TTM), con nuovi prodotti che raggiungono gli utenti 12 mesi prima quando HTEC è stato scelto come partner. Inoltre, il valore presente netto medio (NPV), ossia il valore totale di un’opportunità di investimento per i clienti HTEC in impegni triennali, si è posizionato sui 3,6 milioni di dollari, sottolineando la redditività di una lunga collaborazione con HTEC.

Lo studio, basato su interviste con clienti e dati aggregati, ha compreso testimonianze di clienti che hanno evidenziato la qualità e la rapidità della progettazione digitale di HTEC. HTEC utilizza team interfunzionali di ingegneri di prodotti e di software, ricercatori, strateghi, progettisti di UX/UI, architetti di soluzioni ed esperti di SecOps. Questi team offrono ai clienti maggiore flessibilità e accesso alle competenze non disponibili nei rispettivi team interni. Inoltre, con best practice accuratamente definite, tramite la copertura dei test, la qualità iniziale e la progettazione incentrata sulla sicurezza, HTEC riduce al minimo potenziali difetti dei prodotti e minacce alla sicurezza, risultando quindi in rilasci più rapide e a risparmi sulla manutenzione dei prodotti.

Lo studio ha inoltre evidenziato la progettazione innovativa dei prodotti di HTEC, un vantaggio fondamentale per le organizzazioni che mirano a migliorare l’acquisizione di clienti.

“ Nel mondo in costante espansione delle società di servizi professionali, è difficile distinguere fornitori di qualità eccellente dagli altri. Basta togliere il logo dei fornitori di servizi tecnologici odierni e la maggior parte di essi AFFERMERÀ di offrire le stesse capacità e lo stesso talento. In HTEC, la nostra reputazione va oltre le nostre affermazioni. I risultati dello studio TEI di Forrester ci permettono di MOSTRARE al mercato i punti di distinzione dei nostri servizi,”, secondo Nathan Elsberry, Chief Revenue Officer.

Scarica l’infografica SSDLC di HTEC per consigli sullo sviluppo e informazioni su come HTEC impatta l’intero processo di sviluppo.

Informazioni su HTEC:

HTEC è una società globale di servizi tecnologici premium che potenzia l’evoluzione tecnologica delle organizzazioni più impattanti al mondo – da startup innovative a società Fortune 500. Unicamente posizionata sul mercato, HTEC abbina progettazione approfondita e creatività esuberante che consentono ai suoi clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie rivoluzionarie e nuovi prodotti e piattaforme digitali in diversi settori.

