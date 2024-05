Lo standard globale Digital Key del Car Connectivity Consortium riceve la certificazione dall’Ufficio federale per la sicurezza informatica

La verifica della sicurezza del profilo di protezione applet CCC Digital Key™ consente ai produttori di dispositivi intelligenti di tutto il mondo di realizzare un accesso più sicuro dal veicolo al dispositivo.

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Il Car Connectivity Consortium (CCC), un’organizzazione per la creazione di standard intersettoriali impegnata nello sviluppo di soluzioni di connettività dal dispositivo al veicolo, oggi ha annunciato che il profilo di protezione applet CCC Digital Key™ è conforme agli standard del rinomato Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (BSI), diventando la sola app chiave digitale a ricevere tale certificazione di sicurezza, attestante che questo componente della più ampia architettura CCC Digital Key soddisfa la soglia più alta del BSI, per cui i produttori di apparecchiature originali (OEM) che realizzano dispositivi e veicoli possono garantire che i loro utenti siano in grado di accedere in sicurezza al proprio veicolo, creare ed eliminare chiavi digitali, condividere chiavi digitali e avviare il veicolo stesso. I produttori devono far sì che le chiavi digitali siano progettate e realizzate in modo da prevenire attacchi software e hardware, come manomissioni, intrusione nel sistema di archiviazione, clonaggio, attacchi relay e accesso non autorizzato.





“Apprezziamo come il CCC abbia incorporato i requisiti più rigorosi relativi alla sicurezza informatica nel suo standard fin dall’inizio”, commenta il Dott. Gerhard Schabhüser presso il BSI. “La nostra missione consiste nel definire la sicurezza informatica nella digitalizzazione attraverso tre fasi: prevenzione, rilevamento e reazione. L’adozione di un approccio ‘sicurezza basata sulla progettazione’, come la CCC Digital Key fa, ci consente di attuarla per cui siamo lieti di aver potuto verificare il loro profilo di protezione e proteggere così ulteriormente i consumatori”.

“La sicurezza senza compromessi è stata uno dei nostri obiettivi prioritari nello sviluppo delle specifiche della CCC Digital Key”, racconta Alysia Johnson, presidente CCC. “La verifica di un componente chiave delle nostre specifiche da parte di un’agenzia statale così credibile consente ai produttori in tutto il mondo che hanno ottenuto la certificazione CCC Digital Key di segnalare che la loro implementazione è sicura e attendibile”.

La verifica BSI si applica alla CCC Digital Key Release 3, che definisce l’interfaccia standardizzata tra il veicolo e il dispositivo come un’interfaccia wireless basata sulla comunicazione di prossimità (NFC, near field communication) progettata per la trasmissione dati diretta dal veicolo al dispositivo e sarà implementata in successivi aggiornamenti delle specifiche. Per saperne di più sul CCC e sulla CCC Digital Key visitare carconnectivity.org.

