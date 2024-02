LiveRamp lancia una piattaforma collaborativa di dati unificata con tecnologia componibile

I nuovi miglioramenti consentono ai clienti di collaborare con qualsiasi partner, attivare dati per qualsiasi destinazione e accedere a più soluzioni — tutto da un’unica sede

Con una piattaforma pronta per il futuro ottimizzata per la velocità e la facilità d’uso, i clienti possono offrire migliori risultati commerciali ed esperienze clienti più personalizzate

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LiveRamp (NYSE: RAMP) oggi ha presentato la prossima generazione della /LiveRamp Data Collaboration Platform, che unisce soluzioni per il ciclo di vita utile end-to-end del marketing su un’unica piattaforma. L’offerta unificata presenta nuove capacità, come un’interfaccia utente semplificata, tecnologia componibile per l’interoperabilità tra cloud, e un mercato di partner in cui innovativi sviluppatori terzi possono creare applicazioni che dimostrano le loro competenze fidate. Realizzata su una base di tecnologia duratura e autenticata progettata per resistere alla perdita di segnale, la /LiveRamp Data Collaboration Platform offre funzionalità per affrontare in maniera proattiva le questioni di privacy in costante evoluzione, accelerando nel contempo i casi d’uso della collaborazione con dati prospettici.





I risultati di Gartner® mostrano che “Il marketing ha un ruolo prominente nelle attività di dati e analisi in tutta l’azienda, con il 71% dei team di dati e analisi di marketing responsabili di almeno un elemento della strategia dei dati per la propria organizzazione”. Portando tutte le sue capacità in un’unica interfaccia utente con orchestrazione semplificata, LiveRamp permette ai clienti di connettere più facilmente il pubblico tra diversi collaboratori. Il supporto di moderne architetture dati con un’attenzione ai dati decentralizzati riduce la complessità del cloud, migliorandone l’utilizzabilità per tutti gli utenti aziendali e risolvendo nel contempo i limiti dell’infrastruttura IT. I vantaggi per i clienti comprendono una facilità d’uso superiore e una funzionalità semplificata che risultano in un maggiore valore in tutte le loro esigenze di collaborazione sui dati.

Aumentare la semplicità utilizzando un’unica interfaccia utente realizzata su una base di identità migliore nel settore, connettività globale autenticata e tecnologie proprietarie che migliorano la privacy

realizzata su una base di identità migliore nel settore, connettività globale autenticata e tecnologie proprietarie che migliorano la privacy Potenziare l’esperienza utente e accelera la velocità al valore con nuove pipeline di ingestione che riducono il tempo di realizzazione da giorni a ore. Gli strumenti fai-da-te consentono l’autorizzazione di dataset e segmenti, mentre un nuovo sistema di notifica—in grado di integrarsi con strumenti di lavoro come Slack—permette agli utenti di controllare il modo in cui ricevono informazioni

con nuove pipeline di ingestione che riducono il tempo di realizzazione da giorni a ore. Gli strumenti fai-da-te consentono l’autorizzazione di dataset e segmenti, mentre un nuovo sistema di notifica—in grado di integrarsi con strumenti di lavoro come Slack—permette agli utenti di controllare il modo in cui ricevono informazioni Raggiungere il pubblico nell’intero ecosistema utilizzando un’esperienza potenziata di attivazione e segmentazione incentrata su utenti, campagne e segmentazione tra un pubblico diverso. Migliora ulteriormente le prestazioni di marketing integrandosi con tecnologie come Google PAIR progettato per contrastare la perdita di cookie di terze parti e altri segnali negativi.

incentrata su utenti, campagne e segmentazione tra un pubblico diverso. Migliora ulteriormente le prestazioni di marketing integrandosi con tecnologie come Google PAIR progettato per contrastare la perdita di di terze parti e altri segnali negativi. Aprire nuove collaborazioni attraverso dati di seconde e terze parti con la flessibilità di collaborare ovunque si trovino i vostri dati first-party, nella più ampia gamma di casi d’uso, da una sola sede

con la flessibilità di collaborare ovunque si trovino i vostri dati first-party, nella più ampia gamma di casi d’uso, da una sola sede Sfruttare un nuovo mercato di applicazioni partner partendo dalla scoperta, dall’accesso e dall’implementazione di soluzioni di misure dalla rete globale di collaboratori di LiveRamp

“Un principio basilare di Albertsons Media Collective è quello di promuovere un ecosistema collaborativo più interconnesso che aumenta l’accesso ai dati pur riducendo al minimo i movimento dei dati”, ha dichiarato Evan Hovorka, VP di Product and Innovation, Albertsons Media Collective. “LiveRamp ci ha aiutato a portare avanti questa promessa con soluzioni pronte per il futuro che fanno aumentare la fedeltà del segnale, migliorano la privacy e scalano la collaborazione dei dati nei canali di maggiore importanza per la nostra rete. Unendo queste capacità in maniera più fluida, LiveRamp non solo accelererà la nostra collaborazione, ma anche il valore a valle che offriamo ai nostri clienti, agli inserzionisti e all’ecosistema in generale”.

“La soluzione Lift di Circana, un standard di riferimento per le misurazioni nel settore retail e CPG, incorpora dati di livello domestico per rivelare informazioni critiche per gli inserzionisti, consentendo loro di misurare e ottimizzare gli investimenti dei media al fine di migliorare le prestazioni commerciali”, ha dichiarato Harvey Goldhersz, EVP della divisione Prodotti presso Circana. “Grazie a LiveRamp, gli inserzionisti possono ora specificare quali messaggi creativi, formati pubblicitari, segmenti di pubblico e posizionamenti media promuovono le vendite al dettaglio nel modo più efficace ed efficiente. Gli inserzionisti che utilizzano la soluzione Lift di Circana migliorano il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) fino all’80%. Siamo entusiasti di attivare questa capacità per LiveRamp, portando la velocità, la copertura superiore e la precisione di Circana ad un pubblico ancora più grande”.

Il lancio della /LiveRamp Data Collaboration Platform segue l’acquisizione da parte della società di Habu per accelerare la collaborazione sui dati grazie alla tecnologia clean room potenziata. I clienti che utilizzano la LiveRamp Clean Room, alimentata da Habu sulla sua piattaforma possono misurare le campagne in tutti i cortili, le piattaforme mediatiche i canali programmatici mentre connettonoo i dati senza soluzione di continuità tra cloud, warehouse e clean room.

“I clienti di LiveRamp chiedono soluzioni con maggiore semplicità e scalabilità per sbloccare il valore dei dati e promuovere un vantaggio competitivo”, ha aggiunto Kimberly Bloomston, Chief Product Officer di LiveRamp. “Il lancio della nostra piattaforma totalmente unificata risponde a questa esigenza impostando un nuovo standard per la collaborazione efficiente sui dati realizzata su tecnologie che migliorano la privacy e sopportano la perdita di segnale in continua evoluzione e i requisiti di privacy. La recente acquisizione di Habu da parte di LiveRamp rafforza ulteriormente la nostra capacità di aiutare i clienti a collaborare con chiunque, attivare dati ovunque e misurarli ovunque sia importante”.

Per saperne di più sull’ampia gamma di casi d’uso di collaborazione sui dati che LiveRamp può sbloccare per la vostra azienda consultare il sito liveramp.com/our-platform.

Informazioni su LiveRamp

LiveRamp è la piattaforma di collaborazione sui dati scelta dalle aziende più innovative in tutto il mondo. Leader rivoluzionario nei settori della privacy dei consumatori, dell’etica dei dati e dell’identità fondamentale, LiveRamp sta definendo il nuovo standard per creazione di una visualizzazione del cliente connessa con chiarezza e contesto ineguagliati mentre protegge la fiducia dei consumatori e di brand preziosi. LiveRamp offre flessibilità completa ai fini della collaborazione dovunque risiedano i dati, a supporto della gamma più ampia di casi d’uso sulla collaborazione relativa ai dati – in aziende, tra i brand e nella sua rete globale di massima qualità di partner di altissimo livello.

Centinaia di innovatori globali, da brand iconici nel settore consumer a colossi tecnologici, banche, retailer e leader nel settore dell’assistenza sanitaria contano su LiveRamp per creare marchi duraturi e valore del business rafforzando il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti, attivando nuove partnership e massimizzando il valore dei loro dati first-party rimanendo all’avanguardia di requisiti in rapida evoluzione sulla privacy e compliance. LiveRamp ha sede centrale a San Francisco, California e sedi in tutto il mondo. Per saperne di più visitare www.liveramp.com.

