Linkiller, la app per tutelare la propria identità digitale

Tutela Digitale, realtà italiana che opera nel campo della cyber reputation, ha creato l’applicazione Linkiller, capace di eliminare o deindicizzare in pochi passaggi gran parte dei contenuti ritenuti lesivi e diffamatori, come foto e video non autorizzati pagine e profili falsi sui social network.

Presupposto all’efficacia dell’applicazione è la considerazione che nell’era di internet e dei social network l’identità ha acquisito una dimensione digitale della quale non si ha sempre un totale controllo, come dimostrano le storie di persone e professionisti alle prese con problemi reputazionali di diversa natura: dal revenge porn a vicende giudiziarie con piena assoluzione sino alle campagne d’odio.

Linkiller è disponibile sui principali app store. Una volta scaricatala è necessario registrarsi, indicare il link indesiderato e monitorare, in tempo reale, la sua gestione sul web.

Gabriele Gallassi, co-founder e Head of Business, spiega in una nota che Tutela Digitale riceve “richieste di ogni tipo, da persone di qualunque età, dal ragazzino che vuole far rimuovere un video imbarazzante pubblicato dal proprio genitore, al professionista che ha subito un processo da cui è stato assolto, ma di cui continua a circolare solo la notizia del rinvio a giudizio, fino alla soubrette che ha cambiato vita e che quindi non si riconosce più nelle immagini del suo passato che possono purtroppo incidere negativamente sulla nuova professione“.

Stabilita la fattibilità dell’intervento, utilizzando un algoritmo reputazionale sviluppato da Tutela Digitale, l’applicazione gestisce la rimozione del contenuto lesivo e permette all’utente di verificare, tramite notifiche push direttamente dall’applicazione, il numero di link eliminati e l’andamento del processo di rimozione e de-indicizzazione.

L’eliminazione avviene in tempi brevi: se non si presentano particolari problematiche si parla di pochi giorni, nei casi più semplici anche poche ore.

I professionisti di Tutela Digitale (legali ed esperti in ingegneria reputazionale) supervisionano costantemente l’andamento delle attività.

Come commenta nella nota Sveva Antonini, co-founder e Head of Legal Department di Tutela Digitale, “Nonostante online siano a disposizione format per segnalare il contenuto da rimuovere, la gestione in modo indipendente risulta spesso difficile a causa delle diverse policy adottate dalle piattaforme. Linkiller ha l’obiettivo di semplificare la vita delle persone perché contenuti non veritieri, che non rispecchiano la nostra reale identità, possono generare rapidi impatti negativi su cui è necessario agire tempestivamente”.