Lifezone Metals annuncia l’avvio del processo di finanziamento per il progetto Kabanga Nickel in Tanzania

La U.S. International Development Finance Corporation ha presentato una lettera di interesse per la richiesta di prestito

Societe Generale nominata consulente finanziario leader

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Chris Showalter, CEO di Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), è lieto di annunciare che Lifezone, in collaborazione con BHP, ha dato formalmente inizio al processo di finanziamento per il progetto Kabanga Nickel in Tanzania. Inoltre, Lifezone ha ricevuto una lettera di interesse dalla U.S. International Development Finance Corporation (DFC) che ha espresso il suo interesse a tenere in considerazione il progetto per i prestiti come parte del pacchetto di finanziamento del progetto.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori – America del Nord

Evan Young



VPS: relazioni con gli investitori e mercati dei capitali



evan.young@lifezonemetals.com

Richieste dei media

David Petrie



Responsabile: comunicazioni aziendali



david.petrie@lifezonemetals.com

Relazioni con gli investitori – Europa

Ingo Hofmaier



Chief Financial Officer



ingo.hofmaier@lifezonemetals.com