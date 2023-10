LifeScore Music annuncia il lancio di Kaleidoscope, una collaborazione tra musicisti e IA

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–LifeScore Music, società che sviluppa l’omonima piattaforma di musica generativa che abbraccia l’IA a vantaggio degli artisti, ha annunciato il lancio della propria casa discografica, Kaleidoscope, che offrirà brani musicali composti ed eseguiti da una varietà di artisti, alcuni dei quali famosi, e poi amplificati con la tecnologia dell’IA generativa di LifeScore.





Questo autunno Kaleidoscope lancerà un catalogo di album immersivi, iniziando con cinque album incentrati sul benessere composti ed eseguiti dal gruppo di musicisti Kaleidoscope: Riverside Flow, brani sullo yoga; Skywalk, un viaggio nella foresta pluviale; Castles In The Sand, brani sulla spiaggia, calmanti; Alpenglow, una camminata nelle montagne; e un album sul sonno di 8 ore, Twilight Jungle. Ciascun album è progettato per essere riprodotto dall’inizio alla fine come un viaggio acustico completo.

Il gruppo Kaleidoscope collabora con tecnici del suono e professionisti nel campo per raccogliere incisioni ambisoniche da tutto il mondo, che vengono sovrapposte e unite a brani musicali per offrire un senso del tempo e del luogo.

“Si potrebbe meditare in un bosco. Ci si potrebbe rilassare presso l’oceano. Si potrebbe anche essere in un ambiente che ancora non esiste. Questi ambienti possono aiutare le persone a esplorare una situazione o un posto oppure semplicemente a rilassarsi e dormire un po’”, spiega Mary Lockwood, Chief Audio Officer LifeScore.

Oltre a contenuti originali, Kaleidoscope lancerà anche un certo numero di album sviluppati in collaborazione con artisti famosi, compresa una reimmaginazione della compilation “Atlas: Space” di Sleeping At Last, espansa come un album sul sonno con un lungo tempo di riproduzione, che uscirà questo autunno.

Kaleidoscope è basata sulla tecnologia dell’IA generativa di LifeScore che reinterpreta e fa un remix della musica originale degli artisti, creando nuovi momenti di sorpresa e piacere che estendono la composizione originale. “Anziché addestrarsi su un vasto catalogo di molti artisti, la tecnologia LifeScore può trasformare una singola composizione o album di musica e generare nuove variazioni originali. Riteniamo che questo sia il ruolo adatto dell’IA – aumentare, anziché automatizzare, la creatività umana”, aggiunge Tom Gruber, Direttore tecnico LifeScore.

“Cosa accadrebbe se si potesse ascoltare i brani che si amano in un modo diverso, totalmente nuovo?”, s’interroga Lockwood. Questo, alla radice, è ciò che Kaleidoscope offre agli ascoltatori. Una parte essenziale nel fornire questa esperienza è rimanere fedeli al perché ascoltiamo la musica: per sentirci connessi a musicisti e artisti eccezionali. “Sia che lavoriamo con un catalogo preesistente di artisti o che creiamo la nostra propria nuova musica, le composizioni originali rimangono sempre al centro del processo creativo. La tecnologia è lì semplicemente per aggiungere un fattore sorpresa alla fine – per creare un’esperienza che continua a essere la musica di quell’artista ma colorata da qualcosa di nuovo e delizioso”.

La nuova musica di Kaleidoscope sarà disponibile ogni venerdì durante il mese di ottobre iniziando con Riverside Flow il 6 ottobre. Tutti e cinque gli album di debutto sono disponibili per essere pre-salvati QUI.

Informazioni su LifeScore Music

LifeScore è una società che sviluppa l’omonima piattaforma di musica generativa che abbraccia l’IA a vantaggio degli artisti. Collaboriamo con artisti e imprese per offrire la nuova evoluzione dell’esperienza musicale: musica che ascolta te.​​

Iniziamo con i materiali grezzi per la nostra musica registrati in studi famosi nel mondo nonché con incisioni master fornite da artisti. Sotto la direzione del nostro gruppo di compositori di livello mondiale, queste incisioni vengono trasformate dalla nostra tecnologia brevettata per generare remix e variazioni in nuovi temi musicali o a sostegno di attività quali il sonno, l’energia, il relax e la concentrazione.

Gli investitori in LifeScore sono Warner Music Group, Octopus Ventures e IDEO.

