Libertex aggiunge la criptovaluta all’avanguardia Arbitrum alla sua piattaforma di trading di CFD

LIMASSOL, Cipro–(BUSINESS WIRE)–Libertex, la piattaforma di trading online per trader retail e professionisti, ha appena lanciato un nuovo ed entusiasmante asset sottostante che offre ai trader la straordinaria opportunità di fare operazioni con il futuro delle criptovalute: i CFD su Arbitrum.





Informazioni su Arbitrum

Arbitrum è una soluzione di scaling di livello 2 per Ethereum che gestisce la sua blockchain. Progettato per migliorare le funzionalità di base di Ethereum che supportano i contratti intelligenti, le NFT e le dApp, Arbitrum sta creando un fermento tra gli investitori cripto e istituzionali nel mondo della finanza per i vantaggi che offre rispetto alle soluzioni cripto tradizionali. Tali vantaggi includono:

Transazioni più veloci – Arbitrum è in grado di elaborare 40.000 transazioni al secondo rispetto alle sole 14 di Ethereum. Questo la rende una soluzione di livello molto più alto rispetto a Ethereum e ai suoi concorrenti.

– Arbitrum è in grado di elaborare 40.000 transazioni al secondo rispetto alle sole 14 di Ethereum. Questo la rende una soluzione di livello molto più alto rispetto a Ethereum e ai suoi concorrenti. Commissioni più basse – Grazie alla sua efficientissima tecnologia di rollup ottimistico, le transazioni che costerebbero diversi dollari per essere completate su Ethereum costano solo circa due centesimi su Arbitrum.

– Grazie alla sua efficientissima tecnologia di rollup ottimistico, le transazioni che costerebbero diversi dollari per essere completate su Ethereum costano solo circa due centesimi su Arbitrum. Quota di mercato – l’appetibilità di Arbitrum è confermata dai suoi numeri. È la soluzione leader di livello 2, con oltre il 66% del mercato in termini di valore totale bloccato. Ci sono oltre 4 milioni di indirizzi Arbitrum unici e più di 400 dApp Arbitrum, tra cui molte piattaforme popolari come GMX, Uniswap e Camelot.

– l’appetibilità di Arbitrum è confermata dai suoi numeri. È la soluzione leader di livello 2, con oltre il 66% del mercato in termini di valore totale bloccato. Ci sono oltre 4 milioni di indirizzi Arbitrum unici e più di 400 dApp Arbitrum, tra cui molte piattaforme popolari come GMX, Uniswap e Camelot. Facile da sviluppare – Arbitrum è pienamente compatibile con la Ethereum Virtual Machine (EVM) e con i più diffusi linguaggi di programmazione. È dotato di documentazione per gli sviluppatori e non necessita di alcun plugin o extra per sviluppare applicazioni basate su Ethereum.

– Arbitrum è pienamente compatibile con la Ethereum Virtual Machine (EVM) e con i più diffusi linguaggi di programmazione. È dotato di documentazione per gli sviluppatori e non necessita di alcun plugin o extra per sviluppare applicazioni basate su Ethereum. Funzionalità di governance – I token Arbitrum (ARB) saranno utilizzati per la governance all’interno dell’Arbitrum DAO, garantendo ai titolari voce in capitolo e partecipazione al futuro del progetto.

– I token Arbitrum (ARB) saranno utilizzati per la governance all’interno dell’Arbitrum DAO, garantendo ai titolari voce in capitolo e partecipazione al futuro del progetto. Tracciamento degli NFT in tempo reale – L’ultima funzione aggiunta ad Arbitrum è la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale quando un NFT cambia indirizzo, oltre all’opzione di tracciare e seguire le tendenze utilizzando la piattaforma Alchemy. Questo la rende particolarmente utile per chiunque sia coinvolto nel mercato NFT.

Arbitrum continua ad aggiungere nuove funzionalità che lo rendono un attore ancora più importante nel mondo delle criptovalute. I trader hanno ora la possibilità di unirsi all’entusiasmante viaggio di questo progetto negoziando i CFD su Arbitrum con Libertex senza dover acquistare o detenere il token ARB stesso.

Ottieni Il Massimo con Libertex

Riconoscendo l’importanza delle criptovalute come nuovo ed entusiasmante settore industriale per i trader, Libertex non prevede commissioni, swap o spese di cambio e offre piccoli spread su tutti i CFD su criptovalute. Tutto questo fa di Libertex uno dei posti migliori per fare trading di CFD su criptovalute. Per saperne di più su Libertex, visita libertex.com o scarica l’applicazione mobile per iOS sull’App Store o per Android su Google Play o AppGallery.

Libertex, che fa parte del Libertex Group, è un broker online che offre CFD negoziabili su asset sottostanti come materie prime, Forex, ETF, criptovalute e molto altro. Libertex offre anche investimenti in azioni reali.

Nel corso degli anni, Libertex ha ricevuto più di 40 prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui quelli di Miglior Broker in Europa (Global Brands Magazine, 2022) e di Broker Più Affidabile in Europa (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex è il Partner Ufficiale di Trading Online dell’FC Bayern e del Tottenham Hotspur, unendo gli entusiasmanti mondi del calcio e del trading.

Dalla sua fondazione nel 1997, il Gruppo Libertex è cresciuto fino a diventare un gruppo di aziende eterogeneo, che serve milioni di clienti in diversi paesi del mondo.

In Europa, la piattaforma di trading Libertex è gestita da Indication Investments Ltd., una società d’investimento cipriota regolamentata e supervisionata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con licenza CIF numero 164/12.

Avviso di rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva. L’85,9% dei conti degli investitori retail perde denaro quando scambia CFD con questo fornitore. Si applicano spread ridotti. Controlla i nostri spread sulla piattaforma. Valuta se hai capito come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere il tuo denaro.

