L’ex dirigente di Skyscanner Filip Filipov entra a far parte di OAG in qualità di Chief Operating Officer

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–OAG, la piattaforma di dati leader a livello mondiale per il settore dei viaggi, è lieta di annunciare Filip Filipov come nuovo Chief Operating Officer dell’azienda.





Filipov, già vicepresidente di Prodotto e Strategia presso Skyscanner, ha svolto un ruolo chiave nell’accelerazione della crescita dell’azienda viaggi digitale e ha guidato una serie di team nel corso del suo mandato. Filipov vanta una grande esperienza nel settore dei viaggi e della tecnologia, oltre a una preziosa esperienza di scale-up.

In qualità di COO di OAG, Filipov si concentrerà sull’ottimizzazione delle operazioni commerciali, sul miglioramento delle prestazioni e sullo sviluppo della visione strategica a lungo termine dell’azienda. Questa nomina è in linea con la strategia di crescita accelerata di OAG, sostenuta dalla sua acquisizione di Infare nel luglio 2023. L’acquisizione ha aggiunto i dati sulle tariffe aeree alla piattaforma di intelligence di OAG, consentendo all’azienda di offrire soluzioni complete di dati lungo tutta la catena di valore dell’offerta, della domanda e dei prezzi.

Filip ha rivestito posizioni apicali nel settore del venture capital e della consulenza strategica, tra cui Opera Solutions a New York e Londra.

Phil Callow, CEO di OAG, ha dichiarato: “Filip possiede una profonda conoscenza del settore dei viaggi e della tecnologia. Vista la continua espansione di OAG, la sua esperienza sarà preziosa per guidarci verso una fase di crescita ambiziosa. La sua passione per i dati e per il settore dell’aviazione lo rende un elemento eccellente per la nostra cultura orientata al cliente e alla qualità”.

Parlando della sua nuova nomina, Filip ha dichiarato:

“Sono lieto di entrare a far parte di OAG. Sono rimasto colpito dalla vastità del talento e dell’ambizione che caratterizzano tutta l’organizzazione. Ora, grazie alla sua capacità unica di combinare dati sull’offerta, sulla domanda e sui prezzi, sono entusiasta di sviluppare ciò che è già stato raggiunto e di applicare la mia esperienza di scale-up a tutte le operazioni a beneficio dei nostri clienti.”

La nomina segue l’assunzione a luglio di Shane Corstorphine, ex CFO di Skyscanner, in qualità di NED.

Informazioni su OAG

OAG è la principale piattaforma di dati per l’industria dei viaggi a livello mondiale, che favorisce la crescita e l’innovazione dell’ecosistema del trasporto aereo. Possiede la più grande rete di informazioni sui voli al mondo.

Per ulteriori informazioni su OAG, visitare il sito www.oag.com.

