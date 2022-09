LESSENGERS effettua la dimostrazione dei ricetrasmettitori ottici 800G QSFP-DD e 400G QSFP112

BASILEA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–LESSENGERS Inc. (“LESSENGERS”), innovativo fornitore di soluzioni di interconnessione ottica, oggi ha annunciato una dimostrazione dal vivo dei ricetrasmettitori ottici 800G QSFP-DD e 400G QSFP112, senza lenti ottiche e con cablaggi in polimeri, che offrono performance eccellenti e convenienza, in occasione di ECOC 2022 (stand 511 e MR31), la maggior fiera europea per le comunicazioni ottiche che si svolgerà dal 19 al 21 settembre presso il Centro fieristico di Basilea, Svizzera.

Basati sulla tecnologia di cablaggio ottico diretto (DOW) proprietaria dell’azienda, i ricetrasmettitori ottici 800G QSFP-DD e 400G QSFP112 di LESSENGERS offrono un’eccellente integrità del segnale ottico e un rapporto costi-efficacia ottimale. Questa tecnologia esclusiva permette un allineamento passivo completo con accoppiamento ottico a precisione e densità elevate senza ricorrere a lenti ottiche, ed è alla base di soluzioni particolarmente adatte ad applicazioni per centri dati a velocità elevata, come moduli ottici 800G/1,6T, on-board optics, near-packaged optics o co-packaged optics.

“ LESSENGERS effettuerà la dimostrazione di una famiglia di prodotti basati su segnali 112G e 56G nel corso della manifestazione ECOC 2022, dal 19 al 21 settembre, a supporto dei nostri clienti con esigenze immediate, e nei prossimi trimestri completerà il proprio portafoglio di offerte con altre soluzioni”, ha dichiarato Taeyong Kim, CMO di LESSENGERS.

“ L’attività corrente di LESSENGERS è focalizzata sulle soluzioni di interconnessione ottica multimodali congiuntamente ai servizi personalizzati di packaging ottico; continueremo tuttavia a promuovere le applicazioni basate su modalità singola, come la fotonica del silicio”, ha aggiunto Chongcook Kim, CEO di LESSENGERS. “ Questa riuscita dimostrazione delle soluzioni di ricetrasmettitori ottici basati sulla tecnologia DOW rivoluzionerà le interconnessioni ottiche dei centri dati, e lo sviluppo di queste tecnologie supporterà le future esigenze di soluzioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e di intelligenza artificiale (IA).

LESSENGERS effettuerà la dimostrazione dei seguenti prodotti:

Ricetrasmettitore ottico 800G QSFP-DD SR8

Ricetrasmettitore ottico 400G QSFP112 SR4

Ricetrasmettitore ottico 200G QSFP56 SR4

Modulo ottico ultracompatto 200G

Informazioni su LESSENGERS

LESSENGERS Inc. è un innovativo fornitore di soluzioni di interconnessione ottica. La sua tecnologia di cablaggio ottico diretto (DOW) proprietaria rende possibile l’accoppiamento ottico tra dispositivi fotonici ad alta velocità e varie guide d’onda ottiche su scala submicrometrica e a precisione e densità elevate, con un rapporto costi-efficacia ottimale. Le soluzioni dei ricetrasmettitori ottici/cavi ottici attivi 800G/400G/200G di LESSENGERS si basano sulle tecnologie DOW, a performance elevate e orientate alla produzione.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.lessengers.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

LESSENGERS Inc.



Taeyong Kim, Ph.D



Chief Marketing Officer



+82-10-6549-7654



taeyong.kim@lessengers.com