Lenovo premiata per la leadership produttiva globale al World Economic Forum 2023

Diventa uno dei 18 nuovi siti aggiunti al Global Lighthouse Network del Forum

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Al World Economic Forum di Davos di quest’anno, lo stabilimento Lenovo di Hefei, LCFC, è stato riconosciuto come uno dei 18 siti aggiunti al Global Lighthouse Network del Forum di 132 produttori leader, scelti per la loro leadership e per l’integrazione delle tecnologie della Fourth Industrial Revolution (4IR).

Il Global Lighthouse Network è una comunità di siti produttivi e catene del valore che sono leader mondiali nell’adozione e nell’integrazione delle tecnologie all’avanguardia della Fourth Industrial Revolution (4IR).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hong Kong – Kaydence Shum, kshum@lenovo.com, +852 2516 4799



Londra– Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720



Zeno Group – LenovoWWcorp@zenogroup.com