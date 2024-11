Legitify crea una partnership con DocuSign

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Legitify, la prima soluzione europea di notarizzazione digitale, è lieta di annunciare la formazione di una nuova partnership con DocuSign, leader mondiale nella tecnologia della firma elettronica, per espandere la nostra offerta in diversi mercati.









Questa partnership consente a Legitify di espandere la base notarile e di aumentare la propria offerta di soluzioni in diversi paesi, mentre i clienti usufruiscono dell’affidabile funzionalità di firma elettronica targata DocuSign. Legitify continua a trasformare la modalità di esecuzione delle notarizzazioni online, offrendo una soluzione più fluida e accessibile agli utenti in vari settori e aree geografiche.

“Insieme a DocuSign, siamo impegnati ad aiutare le aziende a migliorare l’efficienza operativa, ridurre la dipendenza dai processi cartacei e aderire agli standard di conformità e regolamentazione più elevati”, ha dichiarato Aida Lutaj, amministratore delegato presso Legitify.

Informazioni su Legitify

Fondata nel 2020, Legitify è la soluzione di notarizzazione online leader in Europa ideata per rendere più semplice, veloce e accessibile la notarizzazione per aziende e privati. Legitify ha sede a Dublino, Irlanda, e si è affermata sul mercato europeo come soluzione leader che offre servizi di notarizzazione sicuri, conformi ed efficienti a oltre 2.000 clienti in diversi settori quali: servizi finanziari, fiscali, immobiliari, legali, risorse umane e altri servizi professionali. Grazie al supporto di importanti investitori, e in seguito all’annuncio di un round seed del valore di 1,5 milioni di euro nei primi mesi dell’anno, Legitify continua a innovare ed ad espandersi, trasformando il processo di notarizzazione grazie all’uso di tecnologie avanzate che eliminano le barriere tradizionali.

Informazioni su DocuSign

DocuSign è un leader globale nella tecnologia della firma elettronica che trasforma il modo in cui aziende e privati ​​gestiscono gli accordi. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2003, DocuSign consente a oltre un milione di clienti di 180 paesi di automatizzare e semplificare i propri processi di definizione degli accordi. La piattaforma dell’azienda offre una facilità d’uso senza pari e firme sicure e legalmente vincolanti, oltre ad aiutare le organizzazioni a eliminare le inefficienze dei flussi di lavoro cartacei. La piattaforma di DocuSign si integra perfettamente con i sistemi esistenti ed è quindi una scelta affidabile per accelerare le operazioni aziendali e migliorare la conformità in tutto il mondo.

Le aziende adottano in misura sempre maggiore gli strumenti digitali per semplificare i flussi di lavoro complessi; questa partnership si colloca quindi in una congiuntura ideale perché offre una soluzione sicura e completamente online per semplificare i flussi di lavoro di notarizzazione.

