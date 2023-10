L’edizione 2023 della relazione di NetApp sulla complessità dei dati rivela l’urgente bisogno di soluzioni unificate di archiviazione dei dati

L’innovazione in ambito flash è considerata essenziale per far fronte alla complessità della gestione dati in loco ibrida in un contesto di accelerazione della trasformazione digitale

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), casa software globale incentrata sui dati e basata sul cloud, ha pubblicato oggi il 2023 Data Complexity Report, una relazione di portata globale che analizza le crescenti esigenze delle aziende in termini di storage unificato dei dati. Secondo il documento, il 98% delle imprese si trova a metà strada lungo il cammino verso il cloud e i tre quarti hanno indicato di archiviare i carichi di lavoro in loco, fatto che sottolinea la necessità di un approccio unificato alle architetture multi-cloud ibride, nonché di un’innovazione continua in ambito sia di storage all-flash in loco sia di archiviazione sul cloud pubblico per rendere possibile l’adozione dell’intelligenza artificiale su larga scala.





