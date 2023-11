Le quattro innovazioni di Tineco che rendono le pulizie di casa facili e divertenti

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Tineco, produttore di elettrodomestici smart, presenta quattro stupefacenti innovazioni per i suoi prodotti dedicati alla pulizia della casa.









Una batteria eccezionale

Gli aspirapolvere senza filo sono diventati un articolo domestico essenziale, che offre comodità e flessibilità agli utenti. Tuttavia, la durata limitata della batteria è stata una delle principali preoccupazioni dei consumatori: quelle esistenti durano in genere solo 1-2 anni, rendendo inutilizzabile l’intero dispositivo e causando preoccupazioni sul rapporto costo-efficacia.

I nuovi prodotti di Tineco offrono agli utenti una soluzione migliore a questo tipo di inconveniente, sostituendo i sistemi tradizionali con le Pouch Cells, le batterie al litio con celle “a sacchetto”. Questo notevole progresso non solo rivoluziona la durata di vita delle batterie, ma offre anche un’alternativa più sostenibile e sicura. Grazie a un design strutturale più solido, la batteria è protetta in modo sicuro da una pellicola, da una distribuzione uniforme della corrente per evitare un unico accumulo di calore e da un nucleo elettrico di migliore qualità per ripristinare rapidamente la temperatura della batteria.

Le batterie con Pouch Cells si trovano nei modelli PURE ONE STATION Pet, FLOOR ONE S7 Combo e FLOOR ONE S7 Steam.

60 giorni senza la necessità di eliminare manualmente la polvere

L’ultimo aspirapolvere intelligente lanciato da Tineco, PURE ONE STATION Pet, presenta una funzione di autopulizia a percorso completo. Tineco offre un sistema molto accurato, poiché non è solo il contenitore della polvere ad autopulirsi, ma l’intera macchina (spazzole, tubi, contenitore della polvere e filtro HEPA). Grazie all’OmniHub 4-in-1, è sufficiente riportare l’aspirapolvere alla stazione per completare l’intero processo di pulizia. Grazie alla capacità del vano di scarico da 3 litri, gli utenti possono sperimentare una pulizia quotidiana senza problemi, in quanto i detriti e la polvere possono essere conservati senza sforzo fino a 60 giorni senza doverli svuotare continuamente.

L’ultimo aspirapolvere di Tineco, il PURE ONE STATION Pet, è ora disponibile su Amazon al prezzo di 799 euro.

Pulizia profonda di tutta la casa con un solo detergente

Le moderne pulizie domestiche prevedono l’utilizzo di diversi strumenti di pulizia e richiedono una notevole quantità di tempo per ottenere i risultati desiderati. Questo non solo comporta una perdita di tempo, ma richiede anche una spesa aggiuntiva per l’acquisto di diversi strumenti. Per risolvere questo problema Tineco ha creato FLOOR ONE S7 COMBO, una soluzione pratica per gli utenti. Questo modello è dotato di SwitchPro Motor, che consente al dispositivo di trasformarsi da lavapavimenti ad aspirapolvere, a strumento per le fessure o a mini-spazzola, per pulire facilmente tutta la casa. Inoltre, l’acqua dolce viene utilizzata per lavare a fondo il rullo spazzola e il tubo con il sistema autopulente aggiornato per una pulizia accurata. Il rullo della spazzola ruota in entrambe le direzioni e utilizza l’asciugatura centrifuga dell’aria per rendere la spazzola più soffice e asciutta, riducendo al contempo gli odori.

Tineco FLOOR ONE S7 Combo è ora disponibile su Amazon a 899 euro.

Una soluzione migliore per pulire le macchie ostinate senza sostanze chimiche

Nelle pulizie domestiche, alcune macchie rappresentano una vera e propria sfida: basti pensare alle case con bambini piccoli e animali, che preferiscono soluzioni prive di sostanze chimiche. La tecnologia HyperSteam di FLOOR ONE S7 Steam garantisce una pulizia ad alta temperatura, assicurando un ambiente igienico. Con due modalità per i grandi pasticci o per le singole macchie ostinate, il vapore si disperde a una temperatura di 284° F per eliminare il 99,9%* dei batteri nocivi.

L’ultimo dispositivo di pulizia di Tineco – FLOOR ONE S7 Steam – è ora disponibile su Amazon a 699 euro.

Tineco si impegna a dare priorità agli utenti, a fornire soluzioni autentiche alle loro sfide di pulizia e a migliorare la loro qualità di vita. Per maggiori informazioni su Tineco, visitate il sito https://it.tineco.com/. Per acquistare i prodotti citati, visitare Amazon.

*Verificato da UL, il codice è V784559

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

