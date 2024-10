Le nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley Systems aiutano a ridurre l’impronta di carbonio delle infrastrutture

Bentley rende l’analisi dell’impatto del carbonio una parte sistematica del processo di progettazione di asset infrastrutturali nuovi ed esistenti e semplifica la rendicontazione del carbonio incorporato con l’aggiunta di visualizzazioni 3D

VANCOUVER–(BUSINESS WIRE)–(Year in Infrastructure 2024 di Bentley Systems) – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi la disponibilità generale di nuove funzionalità di analisi del carbonio in iTwin Experience per valutare e ridurre l’impatto delle emissioni di carbonio per infrastrutture più sostenibili. Le nuove funzionalità di analisi del carbonio consentono agli ingegneri delle infrastrutture di semplificare la rendicontazione del carbonio, visualizzare facilmente il carbonio incorporato ed esplorare rapidamente alternative per progetti migliori.









Il carbonio incorporato è l’impronta di carbonio di un asset prima della sua costruzione, che comprende i gas serra emessi durante il processo di costruzione. Le nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley offrono una valutazione “dalla culla al cancello” dell’impronta di carbonio di un progetto, dall’estrazione delle materie prime fino all’uscita dalla fabbrica, che rappresenta il maggior contributo al carbonio incorporato.

“ Da qui al 2050 si prevede che il carbonio incorporato legato alle nuove infrastrutture sarà responsabile della metà dell’impronta di carbonio rilasciata a livello mondiale, anche prima che l’infrastruttura venga utilizzata”, ha aggiunto Savina Carluccio, Executive Director dell’International Coalition for Sustainable Infrastructure (ICSI). “ Dato il suo contributo significativo alle emissioni globali, il settore deve agire con urgenza per ridurre il carbonio incorporato su larga scala, nell’ambito di un più ampio sforzo di decarbonizzazione e di azione per il clima, dall’utilizzo di una catena del valore altamente connessa e collaborativa all’utilizzo di nuove tecnologie digitali che consentano la selezione e l’uso di materiali alternativi ed efficienti in termini di emissioni di carbonio nella progettazione di infrastrutture sostenibili”.

Le nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley integrano perfettamente i dati progettuali dell’utente con lo strumento di valutazione del carbonio scelto. In questo modo, i professionisti delle infrastrutture possono collegare le impronte di carbonio direttamente alle loro decisioni di progettazione e vedere come questi impatti cambiano dinamicamente nelle diverse iterazioni di progettazione.

“ Le valutazioni delle emissioni di carbonio dovrebbero essere una pratica standard per i progetti infrastrutturali globali, ma creare resoconti su tali emissioni non è facile”, ha dichiarato Chris Bradshaw, Chief Sustainability Officer di Bentley Systems. “ L’utilizzo delle nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley contribuirà a trasformare il laborioso compito della rendicontazione delle emissioni di carbonio in un processo agevole e automatizzato, consentendo ai professionisti delle infrastrutture di ottenere una migliore comprensione dell’impatto delle emissioni di carbonio e di progettare infrastrutture sostenibili in modo più rapido e semplice”.

Tradizionalmente, la redazione di un resoconto di analisi del carbonio è altamente manuale, lunga e costosa e prevede diverse fasi: l’organizzazione dei dati in silos, la traduzione dei dati in metriche di carbonio e la creazione di un resoconto finale. Il processo diventa ancora più difficile per i progetti infrastrutturali grandi e complessi, che in genere coinvolgono numerose parti interessate, set di dati, formati di dati e materiali da costruzione.

Le nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley aiutano a superare queste sfide attraverso:

La quantificazione automatizzata dei materiali: acquisisci e aggrega automaticamente dati, file e modelli di progetti e asset, creati dai software di Bentley e da altre fonti, in un digital twin per una visione unica e semplificata. Raggruppando in modo intelligente gli elementi di progettazione comuni e sfruttando i flussi di lavoro integrati, è possibile calcolare automaticamente i volumi e le quantità precise dei materiali mancanti dai file di progettazione, eliminando le stime e i fogli di calcolo obsoleti.

Una rendicontazione semplice, sempre: genera con un solo clic una contabilità del carbonio incorporato altamente accurata “dalla culla al cancello” in pochi minuti grazie all’integrazione con il calcolatore di valutazione del carbonio scelto dall’utente. Poiché tutti i dati sono memorizzati dinamicamente, gli utenti possono modificare le selezioni dei materiali per tutta la durata di un progetto, creando un processo semplice e ripetibile.

Visualizzazioni 3D nel contenuto: visualizza istantaneamente il carbonio incorporato “dalla culla al cancello” come semplici mappe di calore basate su cloud in un modello di digital twin 3D in tempo reale. Ciò consente agli utenti di esplorare alternative di progettazione e materiali sostenibili in pochi minuti per sviluppare progetti di qualità superiore durante tutta la fase di progettazione e costruzione.

WSP, leader globale nella consulenza per l’ambiente e la sostenibilità, ha utilizzato le nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley attraverso un programma Early Access lanciato lo scorso anno.

Kelvin Saldanha, Associate Director di WSP, ha dichiarato: “ In passato, ci sono state sfide significative durante la redazione di un resoconto sulle emissioni di carbonio per un progetto proposto. Ad esempio, l’ampia gamma di metodologie utilizzate per calcolare il carbonio incorporato ha reso il processo poco trasparente. Inoltre, il processo richiedeva molto tempo, in quanto era necessario tradurre ogni dettaglio in una valutazione completa del carbonio. Grazie alle nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley, il nostro team di progettazione offre una maggiore trasparenza per calcolare, analizzare e segnalare gli impatti significativi dell’impronta di carbonio all’interno di qualsiasi modifica al progetto, in tempo reale con un semplice clic, riducendo notevolmente i cicli di feedback da mesi o settimane a giorni”.

Disponibilità

Le nuove funzionalità di analisi del carbonio di Bentley sono immediatamente disponibili per gli utenti di iTwin Experience senza costi aggiuntivi. È necessaria una licenza aggiuntiva per un calcolatore di valutazione del carbonio (ad esempio, EC3 o OneClickLCA), che gli utenti possono richiedere direttamente a questi fornitori.

