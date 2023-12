Le imperdibili offerte di Tineco per festeggiare il Natale 2023

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Per festeggiare le festività natalizie, Tineco ha riservato delle offerte speciali ai suoi utenti, che potranno acquistare dei prodotti selezionati a prezzi competitivi. Le offerte sono attive fino al 24 dicembre, giusto in tempo per i regali di Natale last minute!









FLOOR ONE S5

Tineco FLOOR ONE S5 è particolarmente efficace per le pulizie rapide ma sempre impeccabili, in quanto l’aspirazione e la pulizia avvengono in un solo passaggio e con un solo apparecchio. La tecnologia intelligente del sensore iLoop™ facilita la pulizia rilevando la polvere e lo sporco umido o secco e consente di tenere sotto controllo l’intero processo. Infatti, l’anello iLoop™ sul display a LED colorato passa dal rosso al blu quando il pavimento è pulito.

L’esclusivo design della spazzola consente una pulizia ottimizzata e senza striature di zoccoli, battiscopa, angoli e molte altre aree difficili da raggiungere. Grazie agli ampi contenitori per 0,8 litri di acqua pulita e 0,7 litri di acqua sporca, è possibile pulire più aree abitative contemporaneamente senza interruzioni.

Prezzo originale: 519 euro

Offerta natalizia valida dal 15/12 al 21/12: 319 euro (39% di sconto)

PURE ONE STATION Pet

L’aspirapolvere cordless con OmniHub multifunzione 4 in 1 offre numerose funzioni per una casa pulita. Dopo ogni processo di pulizia, PURE ONE Station Pet viene semplicemente rimesso nell’OmniHub, dove l’apparecchio si pulisce completamente, con rilevamento in tempo reale (dalla spazzola al tubo flessibile, dal contenitore della polvere ai filtri), la batteria viene ricaricata e l’apparecchio viene riposto per l’uso successivo. Questo nuovo modello dispone di un sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi che filtra il 99,99% delle particelle di polvere, per respirare un’aria più fresca e sana in casa. Il cestino della polvere ha una capacità di 3 litri, e permette un’autonomia di 60 giorni, eliminando così la necessità di pulizia e svuotamento quotidiani. La spazzola ZeroTangle cattura efficacemente i peli senza aggrovigliarli o bloccarli, caratteristica ideale per i proprietari di animali domestici. Mentre, grazie all’iLoop™ Smart Sensor, l’apparecchio offre una potenza di aspirazione precisa che si adatta automaticamente allo sporco rilevato, migliorando l’efficienza della pulizia.

Prezzo originale: 799 euro

Offerta natalizia valida fino al 24 dicembre: 719 euro (Sconto coupon 80 euro)

PURE ONE S15 Essentials

La serie PURE ONE è l’ideale per tutti i pet owner: PURE ONE S15 Essentials è dotata di una spazzola con tecnologia Zero Tangle, in grado di prevenire spiacevoli aggrovigliamenti, con un design a doppio pettine combinato con setole oblique, in grado di separare e rimuovere i capelli dal rullo all’interno del serbatoio. PURE ONE S15 utilizza anche la tecnologia Pure Cyclone, che separa efficacemente aria e polvere. PURE ONE S15 Essentials vanta un serbatoio semplice da pulire: basterà infatti premere la levetta presente accanto all’impugnatura, agevolando l’esperienza dei proprietari di animali domestici che si trovano a pulire le superfici della propria casa spesso più volte al giorno. Il suo sensore iLoop è in grado di impostare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco, ottimizzando così l’autonomia.

Prezzo originale: 399 euro

Offerta natalizia valida fino al 17 dicembre: 339 euro (Sconto coupon 60 euro)

FLOOR ONE S6

Tineco FLOOR ONE S6 è la lavapavimenti smart a 360 di Tineco. Dotata di tecnologia MHCBS assicura un flusso bilanciato di pulizia dell’acqua fresca e il riciclo di quella sporca, mentre la velocità di rotazione del rullo di 450 giri al minuto, unita al raschietto presente in prossimità del rullo stesso, non lasciano residui di acqua o sporco.

La lavapavimenti, grazie ai 35 minuti di autonomia, permette di pulire fino a 230 metri quadrati senza interruzioni.

La modalità Ultra permette inoltre di eletrolizzare l’acqua corrente, pulendo il pavimento senza l’utilizzo di detersivi aggressivi.

Prezzo originale: 599 euro

Offerta natalizia valida dal 18/12 al 24/12: 539 euro (Sconto coupon 60 euro)

