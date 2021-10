Le dogane giapponesi e Smiths Detection rafforzano la sorveglianza con un sistema di ispezione all’avanguardia

La sicurezza nei porti giapponesi di Kobe e Tokyo affidata a un rilevamento anticontrabbando a performance elevate

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Smiths Detection, il leader mondiale nelle tecnologie di rilevamento delle minacce e dei controlli per la sicurezza, si è aggiudicato un contratto con l’Agenzia giapponese delle dogane per la fornitura di due sistemi HCVS interlacciati Hi Energy da 9 MeV, a performance elevate, di ispezione del carico su due lati, per il controllo di camion e container merci alla dogana di Tokyo (Jyonanjima) e alla dogana di Kobe (Mizushima). L’installazione prenderà il via nel mese di aprile 2022.

Questo sistema fisso di controllo a raggi X HCVS migliorato utilizza un nuovo e più avanzato meccanismo di trasporto che ottimizza i controlli di sicurezza con la scansione dell’intero camion (compresa la cabina), dei container e dei veicoli, per individuare le merci pericolose e di contrabbando.

