LE AZIENDE NON RIESCONO A INCREMENTARE IL RITORNO DEGLI INVESTIMENTI SULL’INNOVAZIONE, CALO DI CIRCA IL 30%

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Arthur D. Little (ADL) ha lanciato oggi il suo Global Innovation Management Excellence Benchmark Report 2023. Nonostante le aziende abbiano investito in R&D duemila miliardi di dollari annui, è stimato che i rendimenti finanziari sull’innovazione siano diminuiti in tutti i settori dal 2012. Nello stesso periodo, le aziende hanno registrato un calo del 33% nella soddisfazione per le loro prestazioni in materia di innovazione.

Ben Thuriaux-Alemán, Partner di Arthur D. Little, ha affermato “I principali risultati del nostro ultimo rapporto sull’innovazione sono chiari:

Le pratiche tradizionali di innovazione stanno dando risultati sempre più scarsi per le aziende, nonostante queste si trovino ad affrontare un mondo in rapida evoluzione con dinamiche di mercato mutevoli, in cui le eccellenti capacità di innovazione sono fondamentali. Le aziende con solide pratiche di gestione dell’innovazione sono in grado di identificare correttamente i loro specifici fattori limitanti, di eliminarli e di ottenere un ritorno significativo per la spesa in R&D. Aumentare la spesa in R&D è una cattiva idea e ridurrà il ritorno sull’innovazione, a meno che le vostre pratiche di gestione dell’innovazione non siano già nel quartile superiore del nostro benchmark intersettoriale. Tre quarti delle aziende possono ottenere rendimenti migliori migliorando le capacità di gestione dell’innovazione.”

Le aziende che superano le principali insidie e sviluppano solide pratiche di gestione dell’innovazione, possono beneficiare in media di un aumento del 30% del ritorno sugli investimenti in R&D.

La ricerca di ADL sulle pratiche di eccellenza nell’innovazione, in corso da oltre 25 anni, consente alle aziende di classificarsi e profilarsi in modo anonimo in base alle loro prestazioni nell’innovazione rispetto ai colleghi. Il risultato è una visione nuova e calibrata delle aree chiave che spesso possono aumentare drasticamente le loro performance di innovazione.

Ecco i consigli più importanti per aumentare le prestazioni nell’innovazione:

Essere coraggiosi con l’innovazione rivoluzionaria. Le aziende scelgono di investire in miglioramenti incrementali, mentre le imprese che hanno un maggiore ritorno sull’innovazione si assumono il rischio di entrare in uno spazio di mercato o in un modello di business completamente nuovi e investono proporzionalmente di più in questo settore. Abbracciare l’innovazione del modello di business. Lavorare con l’ecosistema, trovare nuovi segmenti di mercato, combinare prodotti e servizi in modo nuovo o sviluppare capacità da “concorrente da incubo” per proteggere il vostro business dal futuro sono solo alcuni dei modi in cui la gestione dell’innovazione del modello di business mostra il suo valore, in particolare nei settori tecnologici in rapida evoluzione. Colmare il divario nella gestione dell’innovazione all’interno delle aziende. ADL rileva un’ampia variazione nelle capacità di innovazione delle business unit all’interno delle aziende. Ciò significa che le best practice non vengono condivise. Un approccio a livello aziendale, con incentivi e KPI a supporto, contribuirà a creare una cultura dell’innovazione condivisa che migliorerà il ritorno sugli investimenti in R&D. La metodologia di gestione aziendale agile è nata dallo sviluppo del software, in cui il mantra “fail fast and fail cheap” (fallire velocemente e fallire a basso costo) è stato un comprovato motore di R&S. Sebbene non sia applicabile a tutti i settori, l’agilità è ora regolarmente utilizzata in settori quali l’elettronica di consumo, le telecomunicazioni e i media, e persino i prodotti farmaceutici. La velocità con cui è stato sviluppato il vaccino COVID-19 dimostra il successo che il metodo Agile può avere quando i rischi di uno sviluppo rapido sono superiori a quelli dell’inazione. Adottare le cinque competenze chiave della moderna leadership dell’innovazione. Con l’aumento della velocità dei cicli economici e la convergenza di tecnologie e settori, i leader di oggi hanno bisogno di cinque competenze fondamentali per guidare l’innovazione nelle loro organizzazioni: convinzione della visione, metaconoscenza, capacità di rete, originalità della prospettiva e un approccio digital-first.

“Tutte le aziende del nostro benchmark hanno il potenziale per diventare aziende ad alto tasso di innovazione”, ha continuato Thuriaux-Aleman. “La volontà delle aziende di recuperare terreno rispetto alla stagnazione degli sforzi di innovazione è evidente in tutti i settori e si può ottenere nuovo valore, in particolare esplorando i cinque fattori di stimolo all’innovazione descritti in questo rapporto”.

Arthur D. Little Global Innovation Benchmark è una prospettiva basata su un quarto di secolo che spiega come le aziende globali conducono la R&D e sul valore che ne ricavano.

Il rapporto completo, comprese le raccomandazioni di ADL, può essere scaricato qui:

Ulteriori informazioni da: https://www.adlittle.com/en/innovex

