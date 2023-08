Le aziende energetiche europee seguono l’obiettivo condiviso dell’indipendenza energetica

La trasformazione digitale rappresenta la chiave per costruire un settore competitivo e sostenibile dell’energia e delle altre utenze, così dimostra il report di ISG Provider Lens™

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I governi europei hanno subito il duro impatto di un’inflazione in ambito energetico senza precedenti, mentre le aziende di energia e utenze si sono fatte avanti per investire nel miglioramento delle proprie infrastrutture, in ottica di aiutare il continente a raggiungere una propria indipendenza energetica; così segnala un nuovo report di ricerca pubblicato oggi dall’Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), una società leader nel mondo per consulenze e ricerche tecnologiche.





Il report “ISG Provider Lens™ Power and Utilities – Services and Solutions” per l’Europa dimostra che gli investimenti chiave in questa regione per la griglia energetica sono basati sul creare una propria autonomia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la Stampa:



Will Thoretz, ISG



+1 203 517 3119



will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications per ISG



+44 (0)20 3457 6403



kate.hartley@carrotcomms.co.uk