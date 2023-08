L’azienda di IA, GEDi Cube, e Renovaro Biosciences annunciano una lettera di intenti esclusiva e vincolante per l’intenzione di unirsi, accelerando così la lotta contro il cancro

Tecnologie avanzate di IA e Machine Learning con una validazione negli umani per le diagnosi precoci di cancro ai polmoni Rilevamento in silico per altri 12 cancri, incluso il pancreatico Oltre 2600 biomarcatori proprietari In rapida espansione verso altri tumori e malattie

Azienda di biotecnologia innovativa con risultati promettenti per il cancro pancreatico prevede di iniziare studi su umani per molti tumori solidi a partire da metà del 2024

L’unione tra le due società crea il potenziale di un effetto positivo moltiplicatore per accelerare il processo di diagnosi precoci, terapie più efficaci, e procedure più precise in silico per la ricerca di nuovi farmaci

LOS ANGELES & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Renovaro BioSciences Inc. (NASDAQ: RENB) (ticker precedente sul NASDAQ: ENOB), un’azienda di biotecnologia pre-clinica avanzata, specializzata in immunoterapia cellulare e genetica, con l’obiettivo di contrastare i tumori che causano basse aspettative di vita, ha firmato una lettera di intenti vincolante ed esclusiva con l’interesse di unire una sussidiaria con l’azienda GEDi Cube Intl Ltd., azienda di IA avanzata in ambito medico. La società nata da questa unione riuscirà ad accelerare le diagnosi, migliorare l’efficacia dei trattamenti, scoprire nuove terapie ed espandere l’accesso a tecnologie salvavita per il cancro e altre malattie.





“Ho avuto il privilegio di condurre gruppi di ricerca scientifici a Intel, Oracle, e più di recente a NVIDIA,” afferma Craig Rhodes, CEO di GEDi Cube International Ltd. “Ma la tecnologia incredibilmente innovativa di GEDi Cube, sviluppata nel corso di un decennio, ha già validato le diagnosi precoci di cancro ai polmoni negli umani in un importante ospedale universitario e ha creato la tecnologia necessaria per altri 12 tipi di cancro, incluso quello pancreatico e quello al seno, una notizia sicuramente interessante e stimolante per il futuro”.

“Stiamo espandendo molto rapidamente le nostre tecnologie per include altri tipi di cancro e malattie”, ha aggiunto Rhodes. “Ritengo che unirsi alle terapie contro i tumori di Renovaro BioSciences sia non solo questione di sinergia. Questo evento potrebbe creare un effetto moltiplicatore positivo per velocizzare i processi di diagnosi, migliorare i risultati dei trattamenti e facilitare la scoperta, in silico, di nuove terapie capaci di migliorare molte vite.”

“Renovaro, termine latino per “rinnovamento”, rappresenta la missione della nostra azienda”, afferma Dr. Mark Dybul, CEO di Renovaro Biosciences. “Le nostre tecniche avanzate di immunoterapia cellulare e genetica sono pensate per rinvigorire i meccanismi naturali che il corpo impiega per combattere i tumori. Ritengo che unire le forse con GEDi Cube potrebbe migliorare l’efficacia dei nostri prossimi studi e test, velocizzando la scoperta di nuovi approcci ai trattamenti, quindi di conseguenza espandendo la nostra tecnologia salvavita a più tipi di cancro e pazienti, rinnovando le loro speranze e quelle delle loro famiglire”, ha aggiunto il Dr. Dybul.

Anche se al momento i risultati attuali di Renovaro si concentrano sul cancro pancreatico, Renovaro ha intenzione di includere altri tipi di tumori solidi che causano basse aspettative di vita nei primi studi I/IIa su umani che dovrebbero iniziare verso la metà del 2024. Il tasso di questi cancri e altre condizioni mediche importanti sta aumentando con l’invecchiamento di una fetta sempre maggiore della popolazione. Come esempio concreto di potenziale effetto moltiplicatore positivo, la tecnologia IA di GEDi Cube potrebbe permettere alle due società unite di concentrarsi sugli studi e test su umani per i tipi di cancro che più probabilmente risponderebbero alla terapia, espandendo così il database di marcatori chiave per le diagnosi precoci e per la progressione della malattia, ma anche facilitando la scoperta di nuove generazioni di trattamenti per Renovaro così come terapie completamente nuove.

Dr. Anahid Jewett è una ricercatrice nell’immunoterapia per il cancro all’UCLA, riconosciuta in tutto il mondo, che ha condotto studi cruciali e indipendenti con la tecnologia di Renovaro su differenti modelli animali. Ha sempre dimostrato, con i suoi studi, una riduzione dal 80% al 90% nelle dimensioni e peso del tumore pancreatico; riduzione correlata con un importante miglioramento di aspetti chiave della risposta immunitaria. “Dopo decenni di lavoro da scienziata, alla ricerca dei migliori modi per trasformare gli studi fatti in laboratorio in trattamenti salvavita, sono molto felice di fronte alle possibilità di unire le IA più avanzate con alcuni dei risultati più promettenti che abbiamo mai visto nei modelli di cancro pancreatico con la tecnologia di Renovaro”, ha riferito la Dr. Jewett. “Per me, questa direzione rappresenta il futuro della medicina”.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI

Le dichiarazioni contenute in questo contenuto stampa, che non sono di natura strettamente storica, sono dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono solo previsioni basate su informazioni e aspettative attuali, inoltre implicano una serie di rischi ed eventi incerti, come per esempio il successo o l’efficacia di tutto il comparto produttivo aziendale. Tutte le dichiarazioni, al di fuori di fatti storicamente approvati, sono dichiarazioni previsionali, che possono essere identificate dall’uso di terminologie relative al futuro, come “credere o ritenere”, “progettare o pianificare”, “aspettarsi”, “puntare a”, “intendere”, “potenziale”, o altre espressioni simili. Gli eventi o risultati reali che potranno accadere potrebbero differire materialmente da queste previsioni, in ognuna delle dichiarazioni per via di molti eventi e fattori incerti, come per esempio esposto nel più recente Report Annuale di Renovaro BioSciences Inc. (NASDAQ: RENB), sul form 10-K compilato con la SEC. Chiunque legga questo comunicato stampa viene avvisato di non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data odierna di quando sono state rilasciate. Tutte le dichiarazioni previsionali sono qualificata nella loro interezza da questa dichiarazione di avvertimento, e Renovaro Biosciences Inc. non si impegna in nessun modo per revisionare o aggiornare questo comunicato per gli azionisti per rispecchiare eventi o circostanze avvenute dopo la data odierna di pubblicazione.

Per maggiori informazioni su Renovaro Biosciences Inc., potete consultare il loro sito www.renovarobio.com.

Per maggiori informazioni su GEDi Cube Intl LTD, potete consultare il loro sito a www.gedicube.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Renovaro Biosciences

Contatti per la Stampa di Renovaro



ir@renovarobio.com

GEDi Cube

Karen Brink, Chief Growth Officer



pr@gedicube.com

Gracechurch Group (per GEDi Cube)

Harry Chathli, Claire Norbury



+44 (0)204 582 3500



gedicube@gracechurchpr.com