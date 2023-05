L’azienda center3, di proprietà di stc group e Alcatel Submarine Networks, collegherà l’Arabia Saudita con l’Europa costruendo i cavi dati sottomarini e terrestri EMC West

Il progetto di cavi sottomarini e terrestri EMC West vedrà l’Arabia Saudita, la Grecia e Cipro collaborare per espandere l’infrastruttura globale di connettività digitale.

Nel progetto, l’Arabia Saudita diventerà un hub digitale regionale che collega Asia, Europa e Africa.

Riad, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–L’azienda center3, di proprietà di stc group, per conto dei partner consortili di EMC Subsea Cable Company Ltd (EMC Company) e Alcatel Submarine Networks (ASN), leader nella produzione e installazione di sistemi sottomarini in fibra ottica, ha annunciato la firma di un contratto come fornitore per la costruzione di due cavi dati sottomarini e terrestri (EMC West) che collegheranno l’Arabia Saudita con l’Europa. La seconda fase del sistema EMC (EMC Global) che collegherà l’Arabia Saudita con l’Asia sarà finalizzata e annunciata a breve.

Il progetto EMC consente ad Arabia Saudita, Grecia e Cipro di sfruttare la propria posizione geografica. Offre infatti un nuovo corridoio dati estremamente necessario, posizionando i tre paesi all’epicentro di un’infrastruttura di connettività digitale, che diventerà una pietra miliare dell’era della trasformazione digitale.

Il cavo EMC è pensato, sin dall’inizio della fase di progettazione, come implementazione del quadro strategico Vision 2030 dell’Arabia Saudita e del piano di ripresa e resilienza Greece 2.0, trasformando l’Arabia Saudita in un hub digitale che collega l’Asia con l’Europa e l’Africa, in un contesto in cui la Grecia e Cipro rappresentano il gateway dati orientale dell’Unione europea.

ASN inizierà a costruire EMC West, che collegherà Haql (Arabia Saudita) con Genova (Italia) e Marsiglia (Francia), passando per Cipro e la Grecia. I due cavi, costituiti da più coppie di fibre, avranno snodi a Cipro, Creta e Atene. Si prevede che il sistema EMC entri in funzione nel primo trimestre del 2026 (data di messa in servizio).

I partner del consorzio EMC hanno espresso gratitudine e apprezzamento a tutte le parti interessate. Si sono congratulati con i loro team e i ministeri correlati per aver facilitato l’implementazione di questo progetto innovativo e di alto profilo.

Informazioni su center3

L’azienda center3 è fornitrice di data center e dati integrati leader nel settore nella regione MENA, al servizio di hyperscaler, fornitori di contenuti e servizi cloud, nonché operatori e imprese internazionali globali. Offre servizi e scalabilità senza precedenti attraverso le sue piattaforme integrate e soluzioni strategiche di connettività internazionale, consentendo ai suoi clienti a loro volta di servire meglio i clienti regionali.

