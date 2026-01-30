Lattice presenterà varie soluzioni avanzate di IA all’edge al forum FPGA 2026

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il programma espositivo per il prossimo forum FPGA 2026, che si terrà l’11 e il 12 febbraio 2026 a Trondheim, in Norvegia.

Nel corso dell’evento Eleena Ong, Vicepresidente aziendale soluzioni software e ingegneria delle applicazioni presso Lattice, terrà un intervento di apertura per esplorare come le tecnologie IA, in rapida maturazione, possano trasformare le piattaforme FPGA in “tele d’innovazione” per una gamma di sviluppatori molto più ampia, innescando nuove possibilità applicative. Lattice terrà inoltre una presentazione tecnica e ospiterà un’area dimostrativa dedicata a come le sue soluzioni FPGA a basso consumo di potenza stiano portando avanti la connettività e le applicazioni di IA all’edge.

Il forum FPGA è un evento annuale che riunisce progettisti FPGA, project manager, responsabili tecnici, ricercatori, studenti all’ultimo anno e fornitori per una due giorni focalizzata sugli strumenti e sulla tecnologia FPGA creati dalle principali aziende del settore.

Per maggiori informazioni su Lattice visitare https://www.latticesemi.com.

Per maggiori informazioni sull’evento visitare FPGA Forum.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

